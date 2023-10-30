Золотий м'яч 2023 — де і коли дивитися нагородження
У понеділок, 30 жовтня, у Парижі відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреата престижної премії "Золотий м'яч-2023". Цього вечора зірки світового футболу зберуться у паризькому театрі Шатле.
Вболівальники в Україні зможуть побачити нагородження найкращих футболістів року у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Головним претендентом на "Золотий м'яч-2023" на думку букмекерів та експертів є Ліонель Мессі. Аргентинець привів свою національну команду до перемоги на Кубку Світу-2022, стабільно забивав та робив результативні передачі за французький "ПСЖ". Для нього ця нагорода стане вже восьмою у кар'єрі, що є абсолютним рекордом у футболі.
Конкуренцію аргентинцю складають норвезький форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд, а також лідер французького "ПСЖ" Карім Бензема. Перший допоміг "міщанам" виграти Лігу чемпіонів та домінувати в АПЛ, другий став найкращим бомбардиром ЧС-2022 та зіграв у фіналі турніру.
Де і коли дивитися "Золотий м'яч-2023"
Церемонія розпочнеться о 18:00 за київським часом. Однак, претендент на премію отримає її не раніше 21:30. Любителі футболу в Україні зможуть спостерігати за церемонією у прямому ефірі на YouTube-каналі "Футбол 2.0".
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