Яремчук будет чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину

Роман Яремчук на поле. Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в ближайшие недели получит шанс проявить себя в "Валенсии". Футболист получит больше игрового времени.

Главный тренер команды Рубен Бараха ждет от украинца голы, сообщает Marca.

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В матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" провела выездной поединок в Бильбао против местного "Атлетика". Подопечные Рубена Барахи упустили победу на последних минутах компенсированного времени. Противостояние завершилось со счетом 2:2.

Рубен Бараха во время поединка. Фото: instagram.com/valenciacf/

Новый шанс для Яремчука

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Валенсии" подтвердил, что 23-летний футболист команды Уго Дуро травмировал плечо. Основной форвард "летучих мышей" не сможет играть как минимум несколько недель. Это означается, что у Романа Яремчука будет шанс выйти на поле в стартовом составе.

Рубен Бараха надеется на то, что украинский нападающий сумеет продемонстрировать свои лучшие качества и оправдает доверие тренерского штаба. Роман Яремчук провел в составе "Валенсии" уже пять матчей. Он забил один гол, который не был засчитан из-за положения "вне игры". В поединке против "Атлетика" Яремчук вышел на поле на 78-й минуте.

Свой следующий матч "Валенсия" тоже проведет на выезде. Второго ноября "летучие мыши" сыграют против "Логроньеса" в рамках первого тура Кубка Испании.

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