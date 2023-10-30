Усик может отобрать у Фьюри пояс WBC даже без боя — о чем идет речь
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал организацию боя с Тайсоном Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира по боксу.
Усик заявил, что даже в случае отказа Фьюри от боя завладеет поясом британца, сообщает Boxing King Media.
Поздно вечером 28 октября состоялся боксерский поединок в Саудовской Аравии, в котором Тайсон Фьюри одержал тяжелую победу над Фрэнсисом Нганну. Теперь британский боец согласно условиям контракта должен начать готовиться к официальному поединку с Александром Усиком.
Послание для Тайсона Фьюри
Украинский чемпион заявил, что больше не потерпит отказов и переносов даты боя с Тайсоном Фьюри. Противостояние должно состояться в конце текущего года. В контракте на бой прописано, что соперники должны встретиться в ринге 23 декабря.
"Если Тайсон Фьюри не готов встретиться со мной 23 декабря, он может сделать пояс WBC вакантным и продолжить отдыхать. Мы должны провести этот поединок в конце года. Давай, Тайсон, соберись, я жду тебя", — заявил Александр Усик.
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