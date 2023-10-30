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Усик может отобрать у Фьюри пояс WBC даже без боя — о чем идет речь

30 октября 2023 10:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик может отобрать у Фьюри пояс WBC даже без боя — о чем идет речь
Александр Усик комментирует победу Фьюри. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал организацию боя с Тайсоном Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира по боксу. 

Усик заявил, что даже в случае отказа Фьюри от боя завладеет поясом британца, сообщает Boxing King Media

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Поздно вечером 28 октября состоялся боксерский поединок в Саудовской Аравии, в котором Тайсон Фьюри одержал тяжелую победу над Фрэнсисом Нганну. Теперь британский боец согласно условиям контракта должен начать готовиться к официальному поединку с Александром Усиком. 

Тайсон Фьюри
Фьюри выходит на ринг. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Послание для Тайсона Фьюри

Украинский чемпион заявил, что больше не потерпит отказов и переносов даты боя с Тайсоном Фьюри. Противостояние должно состояться в конце текущего года. В контракте на бой прописано, что соперники должны встретиться в ринге 23 декабря. 

"Если Тайсон Фьюри не готов встретиться со мной 23 декабря, он может сделать пояс WBC вакантным и продолжить отдыхать. Мы должны провести этот поединок в конце года. Давай, Тайсон, соберись, я жду тебя", — заявил Александр Усик. 

Напомним, сегодня состоится церемония "Золотой мяч 2023" — где и когда смотреть награждение. 

Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу. 

Усик оскорбил Фьюри — что сказал украинец. 

Легендарные Тайсон и Льюис остались шокированы результатом боя Фьюри — Нганну. 

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