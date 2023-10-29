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Нганну насмехается над Фьюри — припомнил Тайсону сравнение с Джоковичем

29 октября 2023 14:06
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Агабекян Карен
редактор
Нганну насмехается над Фьюри — припомнил Тайсону сравнение с Джоковичем
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии прошло большое боксерское шоу, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри встретился с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Поединок завершился скандальной победой британца.

Нганну дал Тайсону серьезный бой и поэтому решил насмехаться над ним в Twitter.

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Для Фьюри в профессиональном боксе победа в бою с Нганну стала 34-й. При этом у Тайсона нет поражений и лишь одна ничья. Для Фрэнсиса прошедший поединок стал дебютом в боксе.

Нганну закрыл рот Тайсону

Перед поединком в одном из интервью Фьюри сравнил себя с легендой большого тенниса Новаком Джоковичем, Нганну с чемпионом мира по настольному теннису, а их бой с финалом "Уимблдона".

После поединка и нокдауна в третьем раунде Нганну в соцсетях напомнил Фьюри, что его бил чемпион по настольному теннису.

"Чемпион мира по настольному теннису", — написал Нганну.

Фьюри после боя с Нганну 23 декабря в Саудовской Аравии проведет поединок против украинца Александра Усика за абсолютное чемпионство.

Напомним, Луческу может уступить место тренеру "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

Чемпионы мира Усик и Фьюри провели стердаун и подтвердили дату боя.

Усик был шокирован — видео с реакцией украинца на нокдаун в бою Фьюри — Нганну.

Кейн забил в стиле Бекхэма — видео гола.

Сильный ветер обвалил "часть базы" киевского "Динамо".

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