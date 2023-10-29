Нганну насмехается над Фьюри — припомнил Тайсону сравнение с Джоковичем

Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

В Саудовской Аравии прошло большое боксерское шоу, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри встретился с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Поединок завершился скандальной победой британца.

Нганну дал Тайсону серьезный бой и поэтому решил насмехаться над ним в Twitter.

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Для Фьюри в профессиональном боксе победа в бою с Нганну стала 34-й. При этом у Тайсона нет поражений и лишь одна ничья. Для Фрэнсиса прошедший поединок стал дебютом в боксе.

FRANCIS NGANNOU KNOCKS DOWN TYSON FURY IN THE 3RD ROUND

😳😳😳#Boxing #FuryvsNgannou

🥊🥊🥊🥊



pic.twitter.com/cgoNJpZu5q — Danny (@dantheboxingman) October 28, 2023

Нганну закрыл рот Тайсону

Перед поединком в одном из интервью Фьюри сравнил себя с легендой большого тенниса Новаком Джоковичем, Нганну с чемпионом мира по настольному теннису, а их бой с финалом "Уимблдона".

После поединка и нокдауна в третьем раунде Нганну в соцсетях напомнил Фьюри, что его бил чемпион по настольному теннису.

"Чемпион мира по настольному теннису", — написал Нганну.

Фьюри после боя с Нганну 23 декабря в Саудовской Аравии проведет поединок против украинца Александра Усика за абсолютное чемпионство.

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