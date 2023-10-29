Нганну глузує з Ф'юрі — пригадав Тайсону порівняння з Джоковичем
У Саудівській Аравії пройшло велике боксерське шоу, у головній події якого чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі зустрівся з бійцем ММА Френсісом Нганну. Поєдинок завершився скандальною перемогою британця.
Нганну дав Тайсону серйозний бій і тому вирішив насміхатися з нього в Twitter.
Для Ф'юрі у професійному боксі перемога в бою з Нганну стала 34-ою. При цьому Тайсон не має поразок і лише одну нічию. Для Френсіса поєдинок став дебютом у боксі.
FRANCIS NGANNOU KNOCKS DOWN TYSON FURY IN THE 3RD ROUND- Danny (@dantheboxingman) October 28, 2023
😳😳😳 #Boxing #FuryvsNgannou
🥊🥊🥊🥊
pic.twitter.com/cgoNJpZu5q
Нганну закрив рот Тайсону
Перед поєдинком в одному з інтерв'ю Ф'юрі порівняв себе з легендою великого тенісу Новаком Джоковичем, Нганну з чемпіоном світу з настільного тенісу, а їхній бій з фіналом "Вімблдону".
Після поєдинку та нокдауну в третьому раунді Нганну в соцмережах нагадав Ф'юрі, що його бив чемпіон з настільного тенісу.
"Чемпіон світу з настільного тенісу", — написав Нганну.
Ф'юрі після бою з Нганну 23 грудня у Саудівській Аравії проведе поєдинок проти українця Олександра Усика за абсолютне чемпіонство.
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