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Нганну глузує з Ф'юрі — пригадав Тайсону порівняння з Джоковичем

29 жовтня 2023 14:06
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Агабекян Карен
редактор
Нганну глузує з Ф'юрі — пригадав Тайсону порівняння з Джоковичем
Френсіс Нганну та Тайсон Ф&#39;юрі. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії пройшло велике боксерське шоу, у головній події якого чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі зустрівся з бійцем ММА Френсісом Нганну. Поєдинок завершився скандальною перемогою британця.

Нганну дав Тайсону серйозний бій і тому вирішив насміхатися з нього в Twitter.

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Для Ф'юрі у професійному боксі перемога в бою з Нганну стала 34-ою. При цьому Тайсон не має поразок і лише одну нічию. Для Френсіса поєдинок став дебютом у боксі.

Нганну закрив рот Тайсону

Перед поєдинком в одному з інтерв'ю Ф'юрі порівняв себе з легендою великого тенісу Новаком Джоковичем, Нганну з чемпіоном світу з настільного тенісу, а їхній бій з фіналом "Вімблдону".

Після поєдинку та нокдауну в третьому раунді Нганну в соцмережах нагадав Ф'юрі, що його бив чемпіон з настільного тенісу.

"Чемпіон світу з настільного тенісу", — написав Нганну.

Ф'юрі після бою з Нганну 23 грудня у Саудівській Аравії проведе поєдинок проти українця Олександра Усика за абсолютне чемпіонство.

Нагадаємо, Луческу може поступитися місцем тренеру "Динамо" відомому іспанцю.

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