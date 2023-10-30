Усик може відібрати у Ф'юрі пояс WBC навіть без бою — про що йдеться

Олександр Усик коментує перемогу Ф'юрі. Скриншот YouTube

Український боксер Олександр Усик прокоментував організацію бою з Тайсоном Ф'юрі. Переможець протистояння стане абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Усик заявив, що навіть у разі відмови Ф'юрі від бою заволодіє поясом британця, повідомляє Boxing King Media.

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Пізно ввечері 28 жовтня відбувся боксерський поєдинок у Саудівській Аравії, у якому Тайсон Ф'юрі здобув тяжку перемогу над Френсісом Нганну. Тепер британський боєць згідно з умовами контракту має розпочати готуватись до офіційного поєдинку з Олександром Усиком.

Ф'юрі виходить на ринг. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Послання для Тайсона Ф'юрі

Український чемпіон заявив, що більше не зазнає відмов та перенесення дати бою з Тайсоном Ф'юрі. Протистояння має відбутися наприкінці цього року. У контракті на бій прописано, що суперники мають зустрітись у рингу 23 грудня.

"Якщо Тайсон Ф'юрі не готовий зустрітися зі мною 23 грудня, він може зробити пояс WBC вакантним і продовжити відпочивати. Ми повинні провести цей поєдинок наприкінці року. Давай, Тайсоне, зберись, я чекаю на тебе", — заявив Олександр Усик.

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