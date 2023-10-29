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"Кривбас" розтрощив "Дніпро-1", а "Динамо" втратило очки з "Колосом"

29 жовтня 2023 08:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Кривбас" розтрощив "Дніпро-1", а "Динамо" втратило очки з "Колосом"
Кожушко. Фото: "Кривбас"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Суботні матчі в УПЛ подарували одразу кілька несподіваних результатів. Лідер турнірної таблиці "Кривбас" каменя на камені не залишив від "Дніпра-1", "Динамо" не зуміло перемогти "Колос" на виїзді, а "Зоря" вдома поступилась "Поліссю".

Підсумки та відео частини матчів 12 туру УПЛ, в матеріалі Новини.LIVE.

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Радість криворізців. Фото: "Кривбас"

Відкрив рахунок Кожушко на 11-й хвилині після прострілу від Кузика. До перерви господарі відзначились ще раз у воротах гостей вже майже в роздягальню. На 41 хвилині Кузик зважився на сольний ривок під переведення Стецькова до правого флангу атаки, зайшов до штрафного та виконав бездоганний удар у дальню дев’ятку. 

На початку другого тайму Олег Кожушко оформив дубль, а окрім того якогось видовищного футболу не було, обидва клуби завдали лише п'ять ударів по воротах, а Дніпро-1 не зміг відродити інтригу. Нагода для цього була, проте Богдан Леднєв не реалізував пенальті. 

Ванат в стилі Стерлінга

"Динамо" продовжує демонструвати нестабільність. Наче й розпочали непогано, але заробили вилучення та втратили перемогу.

Відкрив рахунок Тимчик на 18-й хвилині. Караваєв прострілив із правого флангу на межу воротарського, де несподіваним ситуативним форвардом виявився Олександр Тимчик. Знадобилось, щоправда, дві спроби для того, щоб переграти захисника та воротаря в ближньому бою.

Другий тайм відкрив голом "Колос". Мілько з лівого флангу перевів м’яч через центр штрафного на дальній бік поля, де зльоту Лучкевич поклав розкішний удар у лівий верхній кут чужих воріт.

Потім було влучання від Караваєва в поперечину на завершення прострілу з правого флангу від Тимчика до ближнього кута воротарського. А ще був якісний дальній удар від Бражка, який ледь парирував Фесюн.

Але потім Ванат заробив другу жовту через симуляцію та залишив команду в меншості. Голів в матчі більше не було.

"Полісся" мінімально перемогло "Зорю" та закріпилось на другій позиції. Єдиний гол в матчі на рахунку конголезького вінгера Полісся Макуана. 

На 16-ій хвилині Кушніренко віддав передачу на 21-річного одноклубника, який вбіг в карний майданчик та пробив повз Турбаєвського. Зоря створила достатньо моментів, щоб як мінімум не програти в цьому матчі, але реалізація сказала своє вирішальне слово — поразка 0:1.

Суботню програму 12-го туру УПЛ закривав матч на Арені Львів між "Рухом" та "Олександрією". Матч завершився без забитих м’ячей.  "Аграрії" не можуть виграти в чемпіонаті з початку серпня.

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