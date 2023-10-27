У "Кривбасі" розповіли, як гратимуть із "Дніпром-1"

Андрій Кліщук на тренуванні. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Голкіпер криворізького "Кривбасу" Андрій Кліщук прокоментував підготовку своєї команди до матчу 12 туру Прем'єр-ліги (УПЛ). Суперником команди Юрія Вернидуба стане "Дніпро-1".

Андрій Кліщук вважає цей поєдинок особливим для себе, про що голкіпер розповів в інтерв'ю офіційному сайту команди з Кривого Рогу.

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Центральним поєдинком 12 туру УПЛ стане не матч за участю "Шахтаря" чи "Динамо", а протистояння "Кривбасу" з "Дніпром-1". Підопічні Юрія Вернидуба лідирують у турнірній таблиці. Команда Юрія Максимова йде на четвертому місці. Але після зміни тренера "Дніпро-1" виграв чотири поєдинки поспіль.

Андрій Кліщук під час матчу. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Дербі у 12 турі УПЛ

"Кривбас" та "Дніпро-1" є командами із сусідніх міст, які територіально розташовані в одній області. Настрій у футболістів обох колективів перед матчем рішучий, суперники мріють про перемогу.

Андрій Кліщук кілька років своєї кар'єри провів у "Дніпрі-1", тож для нього цей матч буде вдвічі принциповим. Голкіпер заявив, що "Кривбас" вже розібрав сильні та слабкі сторони суперника. Гравці підходять до поєдинку у гарному настрої.

Воротар вважає, що лідерство "Кривбасу" та індивідуальні нагороди Юрія Вернидуба, Івана Дібанго та Макса Задираки є взаємопов'язаними подіями.

Матч "Кривбасу" та "Дніпра-1" пройде в суботу, 28 жовтня, о 13:00.

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