Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У "Кривбасі" розповіли, як гратимуть із "Дніпром-1" arrow

У "Кривбасі" розповіли, як гратимуть із "Дніпром-1"

27 жовтня 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У "Кривбасі" розповіли, як гратимуть із "Дніпром-1"
Андрій Кліщук на тренуванні. Фото: пресслужба "Дніпра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер криворізького "Кривбасу" Андрій Кліщук прокоментував підготовку своєї команди до матчу 12 туру Прем'єр-ліги (УПЛ). Суперником команди Юрія Вернидуба стане "Дніпро-1".

Андрій Кліщук вважає цей поєдинок особливим для себе, про що голкіпер розповів в інтерв'ю офіційному сайту команди з Кривого Рогу.

Читайте також:

Центральним поєдинком 12 туру УПЛ стане не матч за участю "Шахтаря" чи "Динамо", а протистояння "Кривбасу" з "Дніпром-1". Підопічні Юрія Вернидуба лідирують у турнірній таблиці. Команда Юрія Максимова йде на четвертому місці. Але після зміни тренера "Дніпро-1" виграв чотири поєдинки поспіль.

Андрій Кліщук
Андрій Кліщук під час матчу. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Дербі у 12 турі УПЛ

"Кривбас" та "Дніпро-1" є командами із сусідніх міст, які територіально розташовані в одній області. Настрій у футболістів обох колективів перед матчем рішучий, суперники мріють про перемогу.

Андрій Кліщук кілька років своєї кар'єри провів у "Дніпрі-1", тож для нього цей матч буде вдвічі принциповим. Голкіпер заявив, що "Кривбас" вже розібрав сильні та слабкі сторони суперника. Гравці підходять до поєдинку у гарному настрої.

Воротар вважає, що лідерство "Кривбасу" та індивідуальні нагороди Юрія Вернидуба, Івана Дібанго та Макса Задираки є взаємопов'язаними подіями.

Матч "Кривбасу" та "Дніпра-1" пройде в суботу, 28 жовтня, о 13:00.

Нагадаємо, Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю.

Довбик недовго гратиме за "Жирону" — відомий клуб цікавиться українцем. 

"Реал" знайшов заміну Луніну в одному із грандів Італії. 

Клопп дуже посварився з Дешамом через футболіста "Ліверпуля". 

Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі