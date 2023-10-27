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В "Кривбассе" рассказали, как будут играть с "Днепром-1"

27 октября 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В "Кривбассе" рассказали, как будут играть с "Днепром-1"
Андрей Клищук на тренировке. Фото: пресс-служба "Днепра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер криворожского "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал подготовку своей команды к матчу 12 тура Премьер-лиги (УПЛ). Соперником команды Юрия Вернидуба станет "Днепр-1".

Андрей Клищук считает этот поединок особенным для себя, о чем вратарь рассказал в интервью официальному сайту команды из Кривого Рога. 

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Центральным поединком 12 тура УПЛ станет не матч с участием "Шахтера" или "Динамо", а противостояние "Кривбасса" с "Днепром-1". Подопечные Юрия Вернидуба лидируют в турнирной таблице. Команда Юрия Максимова идет на четвертом месте. Но после смены тренера "Днепр-1" выиграл четыре поединка подряд. 

Андрей Клищук
Андрей Клищук во время матча. Фото: пресс-служба "Кривбасса"

Дерби в 12 туре УПЛ 

"Кривбасс" и "Днепр-1" являются командами из соседних городов, которые территориально расположены в одной области. Настрой у футболистов обоих коллективов перед матчем является решительным, соперники мечтают о победе. 

Андрей Клищук несколько лет своей карьеры провел в "Днепре-1", так что для него этот матч будет вдвойне принципиальным. Голкипер заявил, что что "Кривбасс" уже разобрал сильные и слабые стороны соперника. Игроки подходят к поединку в хорошем настроении. 

Вратарь считает, что лидерство "Кривбасса" и индивидуальные награды Юрия Вернидуба, Ивана Дибанго и Макса Задераки являются взаимосвязанными событиями.

Матч "Кривбасса" и "Днепра-1" пройдет в субботу, 28 октября, в 13:00. 

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