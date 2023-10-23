Лидер "Кривбасса" рассказал об интересе сборной — что сказал об игнорировании от Реброва

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный. Фото: "Кривбасс"

В этом сезоне криворожский "Кривбасс" лидирует в турнирной таблице. Это стало возможным благодаря игре центрального защитника Даниила Бескоровайного.

Защитник благодаря своей игре должен был попасть на радары сборной Украины, но до сих пор не получил вызов от Сергея Реброва. О национальной команде игрок высказался в комментарии "Футбол 2.0".

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Отметим, что Бескоровайный в этом сезоне забил три мяча, играя на позиции центрального защитника.

Бескоровайный ждет приглашения из сборной

По словам Бескоровайного, он хочет играть за сборную Украины и надеется, что за ним следят.

"Думаю, каждый игрок хочет выступать в сборной Украины. Но тренерам виднее. Они все видят. Думаю, они обо мне знают.

Если они будут видеть, что я уже готов к вызову, они меня вызовут. Если команда продолжит так играть, и я буду выполнять свою работу, то я получу шанс", — сказал Бескоровайный.

Бескоровайный был чемпионом мира в составе молодежной сборной U-19 Александра Петракова.

Также 24-летний футболист выступал за "Волынь", литовский "Атлантас", словацкие "ДАК 1904", "Славой", "Землин", "ШТК 1914" и казахстанскую "Астану".

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