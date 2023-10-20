"Кривбас" зробив несподівану презентацію новачка команди

Прінс Квабена Аду в Криворізькому Академічному театрі. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Футбольний клуб "Кривбас" представив чергового новачка команди. Це молодий півзахисник із Гани Прінс Квабена Аду.

Цього разу презентація гравця клубу з Кривого Рогу відбулася в несподіваному місці, повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

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Прінс Квабена Аду є вихованцем ганського футбольного клубу "Бечем Юнайтед". Його першим європейським клубом стала білоруська "Іслоч". Проте нещодавно агент футболіста викупив його контракт, після чого 20-річний хавбек уклав із "Кривбасом" контракт терміном на чотири роки.

Презентація Прінса Квабена Аду. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Незвичайна презентація гравця

Цього разу "Кривбас" представив свого нового футболіста у Криворізькому Академічному театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Пам'ятник архітектури було відкрито далекого 1931 року і спочатку називався "Кривбас".

Цього сезону криворізький клуб презентує всіх своїх новачків місцях, які є міськими пам'ятками. Уболівальники команди вважають, що це виглядає зненацька, але дуже свіжо.

У сезоні 2023/2023 "Кривбас" лідирує у турнірній таблиці після десяти турів.

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