"Кривбасс" сделал неожиданную презентацию новичка команды
Футбольный клуб "Кривбасс" представил очередного новичка команды. Это молодой полузащитник из Ганы Принс Квабена Аду.
В этот раз презентация игрока клуба из Кривого Рога прошла в неожиданном месте, сообщает официальный сайт "Кривбасса".
Принс Квабена Аду является воспитанником ганского футбольного клуба "Бечем Юнайтед". Его первым европейским клубом стала белорусская "Ислоч". Однако недавно агент футболиста выкупил его контракт, после чего 20-летний хавбек заключил с "Кривбассом" контракт сроком на четыре года.
Необычная презентация игрока
На этот раз "Кривбасс" представил своего нового футболиста в Криворожском Академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко. Памятник архитектуры был открыт в далеком 1931 году и сначала назывался "Кривбасс".
В этом сезоне криворожский клуб презентует всех своих новичков местах, которые являются городскими достопримечательностями. Болельщики команды считают, что это выглядит неожиданно, но очень свежо.
В сезоне 2023/2023 "Кривбасс" лидирует в турнирной таблице после десяти туров.
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