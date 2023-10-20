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"Кривбасс" сделал неожиданную презентацию новичка команды

20 октября 2023 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Кривбасс" сделал неожиданную презентацию новичка команды
Принс Квабена Аду в Криворожском Академическом театре. Фото: пресс-служба "Кривбасса"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб "Кривбасс" представил очередного новичка команды. Это молодой полузащитник из Ганы Принс Квабена Аду. 

В этот раз презентация игрока клуба из Кривого Рога прошла в неожиданном месте, сообщает официальный сайт "Кривбасса". 

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Принс Квабена Аду является воспитанником ганского футбольного клуба "Бечем Юнайтед". Его первым европейским клубом стала белорусская "Ислоч". Однако недавно агент футболиста выкупил его контракт, после чего 20-летний хавбек заключил с "Кривбассом" контракт сроком на четыре года. 

Принс Квабена Аду
Презентация Принса Квабена Аду. Фото: пресс-служба "Кривбасса"

Необычная презентация игрока 

На этот раз "Кривбасс" представил своего нового футболиста в Криворожском Академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко. Памятник архитектуры был открыт в далеком 1931 году и сначала назывался "Кривбасс". 

В этом сезоне криворожский клуб презентует всех своих новичков местах, которые являются городскими достопримечательностями. Болельщики команды считают, что это выглядит неожиданно, но очень свежо. 

В сезоне 2023/2023 "Кривбасс" лидирует в турнирной таблице после десяти туров. 

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