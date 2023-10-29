"Кривбасс" разгромил "Днепр-1", а "Динамо" потеряло очки с "Колосом"

Кожушко. Фото: "Кривбасс"

Субботние матчи в УПЛ подарили сразу несколько неожиданных результатов. Лидер турнирной таблицы "Кривбасс" камня на камне не оставил от "Днепра-1", "Динамо" не сумело победить "Колос" на выезде, а "Заря" дома уступила "Полесье".

Результаты и видео части матчей 12 тура УПЛ, в материале Новини.LIVE.

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Радость криворезцев. Фото: "Кривбасс"

Открыл счет Кожушко на 11-й минуте после прострела от Кузика. К перерыву хозяева отличились еще раз в воротах гостей почти в раздевалку. На 41 минуте Кузык решился на сольный рывок под перевод Стецькова к правому флангу атаки, зашел в штрафную и выполнил безупречный удар в дальнюю девятку.

В начале второго тайма Олег Кожушко оформил дубль, а кроме того какого-то зрелищного футбола не было, оба клуба нанесли всего пять ударов по воротам, а Днепр-1 не смог возродить интригу. Повод для этого был, однако Богдан Леднев не реализовал пенальти.

Ванат в стиле Стерлинга

"Динамо" продолжает демонстрировать нестабильность. Как и начали неплохо, но заработали изъятие и потеряли победу.

Открыл счет Тимчик на 18-й минуте. Караваев прострелил с правого фланга на грань вратарской, где неожиданным ситуативным форвардом оказался Александр Тимчик. Потребовалось, правда, две попытки для того, чтобы переиграть защитника и вратаря в ближнем бою.

Второй тайм открыл голом "Колос". Милько с левого фланга перевел мяч через центр штрафной на дальнюю сторону поля, где взлет Лучкевич положил роскошный удар в левый верхний угол чужих ворот.

Затем последовало попадание от Караваева в перекладину в завершение прострела с правого фланга от Тимчика до ближнего вратарского угла. А еще был качественный дальний удар от Бражка, который едва парировал Фесюн.

Но потом Ванат заработал вторую желтую из-за симуляции и оставил команду в меньшинстве. Голов в матче больше не было.

"Полесье" минимально победило "Зарю" и закрепилось на второй позиции. Единственный гол в матче на счету конголезского вингера Полесья Макуана.

На 16-й минуте Кушниренко отдал передачу на 21-летнего одноклубника, который вбежал в штрафную и пробил мимо Турбаевского. Заря создала достаточно моментов, чтобы как минимум не проиграть в этом матче, но реализация сказала свое решающее слово — поражение 0:1.

Субботнюю программу 12-го тура УПЛ закрывал матч на Арене Львов между "Рухом" и "Александрией". Матч завершился без забитых мячей. "Аграрии" не могут выиграть в чемпионате с начала августа.

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