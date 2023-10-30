Легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине

Джастин Лонвейк в "Андерлехте". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк уже в январе 2023 года может вернуться в киевское "Динамо". Бельгийский "Андерлехт" хочет избавиться от молодого игрока.

Лонвейк не убедил тренерский штаб "Андерлехта" в своей профпригодности, сообщает Walfoot.

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Джастин Лонвейк перешел в киевское "Динамо" в 2022 году, но спустя несколько месяцев попросил руководство столичного клуба отпустить его в аренду из-за частых обстрелов столицы.

Джастин Лонвейк в "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нидерландский футболист отправился в аренду в бельгийский "Андерлехт". Он должен был провести в команде Брайана Римера год, причем в контракте есть возможность выкупа прав на 23-летнего футболиста.

Причины проблем Лонвейка

С момента перехода в "Андерлехт" Джастин Лонвейк сыграл всего в трех матчах и провел на поле в общей сложности 39 минут. Тренерский штаб недоволен футболистом, хотя сам он считает, что находится в хорошей форме.

Бельгийские спортивные журналисты писали о том, что Римеру не нравится отношение Лонвейка к тренировкам. Полузащитнику позволили поддерживать форму с молодежным составом "Андерлехта", но в команде на него не рассчитывают.

Зимой Джастин вернется в "Динамо", после чего украинский клуб и футболист будут решать дальнейшую судьбу нидерландского игрока.

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