Бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

Эрик Тен Хаг просит замену в матче. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг близок к отставке. Его команда потерпела сокрушительное поражение в Дерби Манчестера от "Сити" Хосепа Гвардиолы.

Руководству "красных дьяволов" не нравятся результаты команды, сообщает Daily Mail.

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В десяти турах английской Премьер-лиги "Манчестер" Юнайтед" проиграл пять матчей. Также "красные дьяволы" дважды уступили в трех поединках группового этапа Лиги чемпионов. Серия неудачных результатов может привести к тому, что в скором времени на "Олд Траффорд" появится новый тренер.

Роберто Де Дзерби в матче против "Аякса". Фото: REUTERS/Toby Melville

Кто возглавит "МЮ"

Эрик Тен Хаг проводит в "Юнайтед" второй сезон, но команда не демонстрирует тот футбол, который ожидали увидеть боссы клуба. Команду периодически сотрясают скандалы, в эпицентре которых регулярно оказывается главный тренер.

Руководство "красных дьяволов" уже ищет замену наставнику. "Манчестер Юнайтед" может возглавить Роберто Де Дзерби, чей "Брайтон" опережает "МЮ" в турнирной таблице. Любопытно, что Хосеп Гвардиола недавно назвал итальянского специалиста будущим тренером "Манчестер Сити".

Вторым кандидатом на пост наставника "Юнайтед" является Эдди Хау из "Ньюкасла". У Эрика Тен Хага есть несколько недель для того, чтобы исправить ситуацию. Его команда должна победить "Ньюкасл", "Фулхэм" и "Копенгаген" в ближайших поединках.

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