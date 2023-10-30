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Бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

30 октября 2023 13:16
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Бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
Эрик Тен Хаг просит замену в матче. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг близок к отставке. Его команда потерпела сокрушительное поражение в Дерби Манчестера от "Сити" Хосепа Гвардиолы

Руководству "красных дьяволов" не нравятся результаты команды, сообщает Daily Mail

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В десяти турах английской Премьер-лиги "Манчестер" Юнайтед" проиграл пять матчей. Также "красные дьяволы" дважды уступили в трех поединках группового этапа Лиги чемпионов. Серия неудачных результатов может привести к тому, что в скором времени на "Олд Траффорд" появится новый тренер. 

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби в матче против "Аякса". Фото: REUTERS/Toby Melville

Кто возглавит "МЮ" 

Эрик Тен Хаг проводит в "Юнайтед" второй сезон, но команда не демонстрирует тот футбол, который ожидали увидеть боссы клуба. Команду периодически сотрясают скандалы, в эпицентре которых регулярно оказывается главный тренер. 

Руководство "красных дьяволов" уже ищет замену наставнику. "Манчестер Юнайтед" может возглавить Роберто Де Дзерби, чей "Брайтон" опережает "МЮ" в турнирной таблице. Любопытно, что Хосеп Гвардиола недавно назвал итальянского специалиста будущим тренером "Манчестер Сити". 

Вторым кандидатом на пост наставника "Юнайтед" является Эдди Хау из "Ньюкасла". У Эрика Тен Хага есть несколько недель для того, чтобы исправить ситуацию. Его команда должна победить "Ньюкасл", "Фулхэм" и "Копенгаген" в ближайших поединках. 

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