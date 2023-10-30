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Жена Криштиану Роналду вышла на поле в тесных джинсах и вызвала восторг болельщиков

30 октября 2023 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Криштиану Роналду вышла на поле в тесных джинсах и вызвала восторг болельщиков
Джорджина Родригес на поле. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду получил возможность насладиться поддержкой всей семьи во время одного из матчей национального первенства. Джорджина Родригес привела на стадион почти всю семью португальца. 

Звездная пара посетила не только поединок с участием Тайсона Фьюри, но и один из матчей "Аль-Насра", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Джорджины Родригес. 

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Криштиану Роналду остается самой результативной звездой чемпионата Саудовской Аравии. В десяти матчах национального первенства он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В Лиге чемпионов АФК португалец добавил к своей статистике еще три гола и две передачи. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес на матче "Аль-Насра". Фото: instagram.com/georginagio/

Новый образ Джорджины Родригес

Болельщики "Аль-Насра" любят Роналду и его семью. Каждое появление семейства на улицах города сопровождается фотосессиями с местными любителями футбола. Супруга игрока Джорджина Родригес всегда является почетным гостем на матчах команды. 

Криштиану Роналду
Семья Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Супруга португальского футболиста привела всю семью на один из недавних матчей с участием Криштиану Роналду. Джорджина перед игрой вышла на поле и сделала несколько снимков. Девушка надела желтую футболку с фамилией мужа на спине и джинсы, которые плотно обтягивали ее ноги. Образ дополнили высокие сапоги. 

После 11 туров "Аль-Наср" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Роналду отстает от "Аль-Хиляля" на четыре очка. 

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