Дружина Кріштіану Роналду вийшла на поле в тісних джинсах і викликала захоплення вболівальників
Лідер саудівського клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду отримав можливість насолодитися підтримкою усієї родини під час одного з матчів національної першості. Джорджіна Родрігес привела на стадіон майже усю родину португальця.
Зіркова пара відвідала не лише поєдинок за участю Тайсона Ф'юрі, а й один із матчів "Аль-Насра", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Джорджини Родрігес.
Кріштіану Роналду залишається найрезультативнішою зіркою чемпіонату Саудівської Аравії. У десяти матчах національної першості він забив 11 голів та зробив шість результативних передач. У Лізі чемпіонів АФК португалець додав до своєї статистики ще три голи та дві передачі.
Новий образ Джорджини Родрігес
Вболівальники "Аль-Насра" люблять Роналду та його родину. Кожна поява сімейства на вулицях міста супроводжується фотосесіями з місцевими шанувальниками футболу. Дружина гравця Джорджіна Родрігес завжди є почесним гостем на матчах команди.
Дружина португальського футболіста привела всю сім'ю на один із недавніх матчів за участю Кріштіану Роналду. Джорджина перед грою вийшла на поле та зробила кілька знімків. Дівчина одягла жовту футболку з прізвищем чоловіка на спині та джинси, які щільно обтягували її ноги. Образ доповнили високі чоботи.
Після 11 турів Аль-Наср йде на другому місці в турнірній таблиці. Команда Роналду відстає від "Аль-Хіляля" на чотири очки.
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