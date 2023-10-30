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Дружина Кріштіану Роналду вийшла на поле в тісних джинсах і викликала захоплення вболівальників

30 жовтня 2023 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Кріштіану Роналду вийшла на поле в тісних джинсах і викликала захоплення вболівальників
Джорджіна Родрігес на полі. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер саудівського клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду отримав можливість насолодитися підтримкою усієї родини під час одного з матчів національної першості. Джорджіна Родрігес привела на стадіон майже усю родину португальця.

Зіркова пара відвідала не лише поєдинок за участю Тайсона Ф'юрі, а й один із матчів "Аль-Насра", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Джорджини Родрігес.

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Кріштіану Роналду залишається найрезультативнішою зіркою чемпіонату Саудівської Аравії. У десяти матчах національної першості він забив 11 голів та зробив шість результативних передач. У Лізі чемпіонів АФК португалець додав до своєї статистики ще три голи та дві передачі.

Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес на матчі "Аль-Насра". Фото: instagram.com/georginagio/

Новий образ Джорджини Родрігес

Вболівальники "Аль-Насра" люблять Роналду та його родину. Кожна поява сімейства на вулицях міста супроводжується фотосесіями з місцевими шанувальниками футболу. Дружина гравця Джорджіна Родрігес завжди є почесним гостем на матчах команди.

Кріштіану Роналду
Сім'я Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Дружина португальського футболіста привела всю сім'ю на один із недавніх матчів за участю Кріштіану Роналду. Джорджина перед грою вийшла на поле та зробила кілька знімків. Дівчина одягла жовту футболку з прізвищем чоловіка на спині та джинси, які щільно обтягували її ноги. Образ доповнили високі чоботи.

Після 11 турів Аль-Наср йде на другому місці в турнірній таблиці. Команда Роналду відстає від "Аль-Хіляля" на чотири очки.

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