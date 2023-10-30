Колишній тренер "Шахтаря" може замінити Тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг близький до відставки. Його команда зазнала нищівної поразки в Дербі Манчестера від "Сіті" Хосепа Гвардіоли.
Керівництву "червоних дияволів" не подобаються результати команди, повідомляє Daily Mail.
У десяти турах англійської Прем'єр-ліги "Манчестер" Юнайтед" програв п'ять матчів. Також "червоні дияволи" двічі поступилися у трьох поєдинках групового етапу Ліги чемпіонів. Серія невдалих результатів може призвести до того, що незабаром на "Олд Траффорд" з'явиться новий тренер.
Хто очолить "МЮ"
Ерік Тен Хаг проводить у "Юнайтед" другий сезон, але команда не демонструє той футбол, який очікували побачити боси клубу. У команду періодично трапляються скандали, в епіцентрі яких регулярно опиняється головний тренер.
Керівництво "червоних дияволів" вже шукає заміну наставникові. "Манчестер Юнайтед" може очолити Роберто Де Дзербі, чий "Брайтон" випереджає "МЮ" у турнірній таблиці. Цікаво, що Хосеп Гвардіола нещодавно назвав італійського фахівця майбутнім тренером "Манчестер Сіті".
Другим кандидатом на посаду наставника "Юнайтед" є Едді Хау із "Ньюкасла". Ерік Тен Хаг має кілька тижнів для того, щоб виправити ситуацію. Його команда має перемогти "Ньюкасл", "Фулхем" та "Копенгаген" у найближчих поєдинках.
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