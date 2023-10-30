Судаков рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть после ухода из "Шахтера"

Георгий Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мнением о том, в каком чемпионате он хотел бы продолжить карьеру. Футболист "Шахтера" отказался комментировать интерес со стороны других клубов.

Судаков сосредоточен на том, чтобы демонстрировать максимальную пользу для команды в каждом матче, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на SportArena.

Читайте также:

В последние месяцы регулярно появляются слухи об интересе известных европейских клубов к молодому хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову. Речь идет про туринский "Ювентус", английский "Челси", португальскую "Бенфику", испанский "Атлетико" и немецкий "Байер".

Куда хочет перейти звезда "Шахтера"

Судаков сдержанно относится к информации о том, что он может начать следующий сезон в другой команде. Георгий полностью сконцентрирован на выполнении контрактных обязательств с "Шахтером". Его соглашение с донецким клубом действует до лета 2028 года.

Георгий Судаков празднует гол. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Однако при этом хавбек "горняков" согласился ответить на вопрос о том, какой из зарубежных чемпионатов ему больше всего нравится. Судаков следит за матчами топ-5 европейских лиг: речь идет про Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию. Уровень этих чемпионатов 21-летний футболист считает примерно одинаковым.

"Было бы здорово выйти на такой уровень, чтобы заиграть в одной из этих лиг. Не могу выбрать какой-то один чемпионат. Все они интересны. Если будет какое-нибудь предложение — тогда уже буду думать об этом. Пока слишком рано что-то говорить", — объяснил Георгий Судаков.

Напомним, Яремчук будет чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину.

Бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Сегодня состоится церемония "Золотой мяч 2023" — где и когда смотреть награждение.

Усик может отобрать у Фьюри пояс WBC даже без боя — о чем идет речь.

Легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине.