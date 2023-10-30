Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть после ухода из "Шахтера" arrow

Судаков рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть после ухода из "Шахтера"

30 октября 2023 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть после ухода из "Шахтера"
Георгий Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мнением о том, в каком чемпионате он хотел бы продолжить карьеру. Футболист "Шахтера" отказался комментировать интерес со стороны других клубов. 

Судаков сосредоточен на том, чтобы демонстрировать максимальную пользу для команды в каждом матче, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на SportArena

Читайте также:

В последние месяцы регулярно появляются слухи об интересе известных европейских клубов к молодому хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову. Речь идет про туринский "Ювентус", английский "Челси", португальскую "Бенфику", испанский "Атлетико" и немецкий "Байер". 

Куда хочет перейти звезда "Шахтера"

Судаков сдержанно относится к информации о том, что он может начать следующий сезон в другой команде. Георгий полностью сконцентрирован на выполнении контрактных обязательств с "Шахтером". Его соглашение с донецким клубом действует до лета 2028 года. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков празднует гол. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Однако при этом хавбек "горняков" согласился ответить на вопрос о том, какой из зарубежных чемпионатов ему больше всего нравится. Судаков следит за матчами топ-5 европейских лиг: речь идет про Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию. Уровень этих чемпионатов 21-летний футболист считает примерно одинаковым. 

"Было бы здорово выйти на такой уровень, чтобы заиграть в одной из этих лиг. Не могу выбрать какой-то один чемпионат. Все они интересны. Если будет какое-нибудь предложение — тогда уже буду думать об этом. Пока слишком рано что-то говорить", — объяснил Георгий Судаков. 

Напомним, Яремчук будет чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину. 

Бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед". 

Сегодня состоится церемония "Золотой мяч 2023" — где и когда смотреть награждение. 

Усик может отобрать у Фьюри пояс WBC даже без боя — о чем идет речь. 

Легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме