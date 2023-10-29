Мудрик и Трубин не хотят видеть Судакова в "Шахтере"
Михаил Мудрик и Анатолий Трубин хотят, чтобы их друг из "Шахтера" Георгий Судаков начал играть на новом уровне. Поэтому советуют ему уходить из "Шахтера".
Об этом Судаков рассказал в комментарии изданию SportArena.
В нынешнем сезоне Судаков в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча.
Мудрик и Трубин пытаются переманить футболиста к себе в команды.
По словам Судакова, Мудрик и Трубин хотят, чтобы он перебрался в топовые европейские чемпионаты и получал новый уровень.
Георгий считает, что конкуренция с дорогими игроками по 100 млн стоимости выведет его на новый уровень игры.
"Общались и с Мудриком, и с Трубиным. Все ребята хотят, чтобы переходил на новый уровень — ехал в Европу, поскольку это выход из зоны комфорта.
Во всех компонентах — футбол, язык, культура. Другая жизнь просто. Они уже столкнулись с этим. Просто общались о каких-то нюансах", — сказал Судаков.
Отметим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость Судакова в 15 млн евро.
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