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Мудрик і Трубін не хочуть бачити Судакова у "Шахтарі"

29 жовтня 2023 21:24
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик і Трубін не хочуть бачити Судакова у "Шахтарі"
На задньому плані Трубін, Мудрик та Судаков. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Михайло Мудрік та Анатолій Трубін хочуть, щоб їх друг із "Шахтаря" Георгій Судаков почав грати на новому рівні. Тому йому радять іти з "Шахтаря".

Про це Судаков розповів у коментарі виданню SportArena.

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За словами Судакова, Мудрик й Трубін хочуть, щоб він перебрався до топових європейських чемпіонатів й отримував новий рівень.

Георгій вважає, що конкуренція з дорогими гравцями за 100 млн вартості виведе його на новий рівень гри.

"Спілкувались і з Мудриком, і з Трубіним. Усі хлопці хочуть, щоб переходив на новий рівень — їхав до Європи, оскільки це вихід із зони комфорту.

У всіх компонентах — футбол, мова, культура. Інше життя просто. Вони зіткнулися з цим. Просто спілкувалися про якісь нюанси", — сказав Судаков.

Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість Судакова у 15 млн євро.

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