Судаков розповів, у якому чемпіонаті хоче пограти після трансферу з "Шахтаря"

Георгій Судаков у матчі Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Albert Gea

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився думкою про те, в якому чемпіонаті він хотів би продовжити кар'єру. Футболіст "Шахтаря" відмовився коментувати інтерес із боку інших клубів.

Судаков зосереджений на тому, щоб демонструвати максимальну користь для команди у кожному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на SportArena.

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В останні місяці регулярно з'являються чутки про інтерес відомих європейських клубів до молодого хавбека "Шахтаря" Георгія Судакова. Йдеться про туринський "Ювентус", англійський "Челсі", португальську "Бенфіку", іспанський "Атлетіко" та німецький "Баєр".

Куди хоче перейти зірка "Шахтаря"

Судаков стримано ставиться до інформації про те, що він може розпочати наступний сезон в іншій команді. Георгій повністю сконцентрований на виконанні контрактних зобов'язань із "Шахтарем". Його угода з донецьким клубом діє до літа 2028 року.

Георгій Судаков святкує гол. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Однак при цьому хавбек "гірників" погодився відповісти на запитання про те, який із зарубіжних чемпіонатів йому найбільше подобається. Судаков стежить за матчами п'яти найкращих європейських ліг: йдеться про Англію, Іспанію, Німеччину, Італію та Францію. Рівень цих чемпіонатів 21-річний футболіст вважає приблизно однаковим.

"Було б чудово вийти на такий рівень, щоб заграти в одній із цих ліг. Не можу вибрати якийсь один чемпіонат. Усі вони цікаві. Якщо буде якась пропозиція — тоді вже думатиму про це. Поки що зарано щось говорити", — пояснив Георгій Судаков.

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