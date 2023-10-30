"Шахтер" уверенно вышел в полуфинал Кубка Украины

"Виктория" — "Шахтер". Фото: скриншот

В четвертьфинале Кубка Украины по футболу сумская "Виктория" в Киеве принимала донецкий "Шахтер". Этот матч был вторым для нового главного тренера "горняков" Марино Пушича.

"Шахтер" выиграл матч со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

С первых минут матча "Шахтер" захватил преимущество и достаточно быстро открыл счет.

На 17-й минуте распечатал ворота "Виктории" Назарина дальним ударом после передачи Келси. Через три минуты Зубков почти из той же точки что и партнер удвоил счет.

Затем "горняки" продолжили контролировать ход матча, но забить снова им никак не удавалось. Уногда с хороших позиций они промахивались, но были моменты, когда отлично сыграл сумской голкипер.

На 91-й минуте "Шахтер" все же забил третий мяч. На этот раз после стандарта отличился Ракицкий. Судаков подал угловой на ближнюю штангу, где Ярослав пробил под стойку ворот — 3:0.

Победа позволила "Шахтеру" выйти в полуфинал Кубка Украины, а Марино Пушич отпраздновал первую победу.

"Виктория" — "Шахтер" — 0:2

Голы: Назарина, 17, Зубков, 20

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