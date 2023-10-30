Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" уверенно вышел в полуфинал Кубка Украины arrow

"Шахтер" уверенно вышел в полуфинал Кубка Украины

30 октября 2023 16:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" уверенно вышел в полуфинал Кубка Украины
"Виктория" — "Шахтер". Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертьфинале Кубка Украины по футболу сумская "Виктория" в Киеве принимала донецкий "Шахтер". Этот матч был вторым для нового главного тренера "горняков" Марино Пушича.

"Шахтер" выиграл матч со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Обзор матча

С первых минут матча "Шахтер" захватил преимущество и достаточно быстро открыл счет.

На 17-й минуте распечатал ворота "Виктории" Назарина дальним ударом после передачи Келси. Через три минуты Зубков почти из той же точки что и партнер удвоил счет.

Затем "горняки" продолжили контролировать ход матча, но забить снова им никак не удавалось. Уногда с хороших позиций они промахивались, но были моменты, когда отлично сыграл сумской голкипер.

На 91-й минуте "Шахтер" все же забил третий мяч. На этот раз после стандарта отличился Ракицкий. Судаков подал угловой на ближнюю штангу, где Ярослав пробил под стойку ворот — 3:0.

Победа позволила "Шахтеру" выйти в полуфинал Кубка Украины, а Марино Пушич отпраздновал первую победу.

"Виктория" — "Шахтер" — 0:2

Голы: Назарина, 17, Зубков, 20

Напомним, бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага на "Манчестер Юнайтед".

Яремчук будет чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину.

Жена Криштиану Роналду вышла на поле в тесных джинсах и вызвала восхищение болельщиков.

Сегодня состоится церемония "Золотой мяч 2023" — где и когда смотреть награждение.

Усик может отобрать у Фюрера пояс WBC даже без боя – о чем идет речь.

Легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме