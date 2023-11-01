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Бєланов відреагував на рішення "позбавити" його "Золотого м'яча"

1 листопада 2023 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бєланов відреагував на рішення "позбавити" його "Золотого м'яча"
Ігор Бєланов в УАФ. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий колишній український футболіст Ігор Бєланов прокоментував конфуз, який відбувся на церемонії "Золотий м'яч-2023". Колишній форвард "Динамо" звернувся до редакції журналу France Football.

Бєланов розповів, чому його не покликали на церемонію, на своїй сторінці у Facebook.

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На урочистому вечорі футболу в Парижі зі сцени виступило багато легендарних спортсменів. Серед них був і колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер. Проте організатори церемонії представили його як володаря "Золотого м'яча" 1986 року.

Ігор Бєланов
Ігор Бєланов та "Золотий м'яч". Фото: facebook.com/igor.belanov.official/

Заява Ігоря Бєланова

Редакція France Football забула, що у 1986-му році премію отримав українець Ігор Бєланов, який на той час відзначався і в київському "Динамо", і в збірній СРСР. Колишній форвард був змушений прокоментувати цю помилку, яка образила багатьох шанувальників футболу.

Ігор Бєланов заявив, що має чудові стосунки з редакцією France Football, і нещодавно він дав велике інтерв'ю цьому виданню. Місяць тому французькі журналісти привітали його із днем народження.

Ігор Бєланов
Заява Ігоря Бєланова. Фото: facebook.com/igor.belanov.official/

Незабаром після помилки з Лінекером організатори "Золотого м'яча" опублікували пост у Twitter, але потім він зник. І Бєланов заявив, що ця ситуація здається йому дивною. Колишній форвард нагадав, що саме він став лауреатом нагороди у 1986 році. Крім цього, Ігор Бєланов розповів про проблему з українськими ветеранами футболу.

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