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Беланов отреагировал на решение "лишить" его "Золотого мяча"

1 ноября 2023 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беланов отреагировал на решение "лишить" его "Золотого мяча"
Игорь Беланов в УАФ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный бывший украинский футболист Игорь Беланов прокомментировал конфуз, который произошел на церемонии "Золотой мяч-2023". Бывший форвард "Динамо" обратился к редакции журнала France Football. 

Беланов рассказал, почему его не позвали на церемонию, на своей странице в Facebook

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На торжественном вечере футбола в Париже со сцены выступили многие легендарные спортсмены. Среди них оказался и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер. Однако организаторы церемонии представили его в качестве обладателя "Золотого мяча" 1986 года. 

Игорь Беланов
Игорь Беланов и "Золотой мяч". Фото: facebook.com/igor.belanov.official/

Заявление Игоря Беланова 

Редакция France Football забыла, что в 1986 году премию получил украинец Игорь Беланов, который в то время блистал и в киевском "Динамо", и в сборной СССР. Бывший форвард был вынужден прокомментировать эту ошибку, которая оскорбила многих любителей футбола. 

Игорь Беланов заявил, что у него прекрасные отношения с редакцией France Football, и недавно он дал большое интервью этому изданию. Месяц назад французские журналисты поздравили его с днем рождения. 

Игорь Беланов
Заявление Игоря Беланова. Фото: facebook.com/igor.belanov.official/

Вскоре после ошибки с Линекером организаторы "Золотого мяча" опубликовали пост в Twitter, но затем он пропал. И Беланов заявил, что эта ситуация кажется ему странной. Бывший форвард напомнил, что именно он стал лауреатом награды в 1986 году. Помимо этого, Игорь Беланов рассказал о проблеме с украинскими ветеранами футбола. 

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