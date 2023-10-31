Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на "Золотой мяч" Месси arrow

Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на "Золотой мяч" Месси

31 октября 2023 09:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на "Золотой мяч" Месси
Лионель Месси с детьми. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком в истории, который получил восьмой "Золотой мяч". Представители футбольной общественности по-разному отреагировали на это событие. 

Среди сотен поздравлений оказались и те, кто недоволен вручением аргентинцу этой награды, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Лионель Месси во время церемонии награждения заявил, что восьмой "Золотой мяч" венчает его футбольную карьеру. Аргентинец выступал за лучшие команды мира, выиграл много трофеев, выступал вместе со звездами футбола, некоторые из них слышали эту речь прямо из зала. И если на лице Килиана Мбаппе читалось разочарование, то Эрлинг Холанд явно получал удовольствие от церемонии. 

Реакции на "Золотой мяч" Месси 

Представители мира футбола сошлись на мнении о том, что Лионель Месси заслужил эту награду. Он привел сборную Аргентины к победе на Кубке Мира-2022 и отыграл результативный сезон за "ПСЖ". 

"Поздравляю Лео Месси, ты еще раз самый лучший в мире! Очень рад за тебя, мой брат. Крепко обнимаю!" — написал Роналдиньо. У себя в stories бразилец выложил фотографии с той церемонии, когда "Золотой мяч" достался ему. 

Гвардиол, Холанд и Беллингем
Гвардиол, Холанд и Беллингем. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Восьмой "Золотой мяч"! После того как Месси привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022, награду должен был получить именно он. Поздравляю! 

В следующие годы гонка за этой наградой будет интересной, подросло новое талантливое поколение: Холанд, Мбаппе, Мусиала и Беллингем", — написал Бастиан Швайнштайгер. 

"Для меня большая честь представить на этой сцене Лео Месси в качестве обладателя "Золотого мяча". "Майами" повезло иметь в составе лучшего игрока мира", — добавил Дэвид Бекхэм. 

Напомним, легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине. 

Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча. 

Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.

Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме