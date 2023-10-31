Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на "Золотой мяч" Месси

Лионель Месси с детьми. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком в истории, который получил восьмой "Золотой мяч". Представители футбольной общественности по-разному отреагировали на это событие.

Среди сотен поздравлений оказались и те, кто недоволен вручением аргентинцу этой награды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Лионель Месси во время церемонии награждения заявил, что восьмой "Золотой мяч" венчает его футбольную карьеру. Аргентинец выступал за лучшие команды мира, выиграл много трофеев, выступал вместе со звездами футбола, некоторые из них слышали эту речь прямо из зала. И если на лице Килиана Мбаппе читалось разочарование, то Эрлинг Холанд явно получал удовольствие от церемонии.

Реакции на "Золотой мяч" Месси

Представители мира футбола сошлись на мнении о том, что Лионель Месси заслужил эту награду. Он привел сборную Аргентины к победе на Кубке Мира-2022 и отыграл результативный сезон за "ПСЖ".

"Поздравляю Лео Месси, ты еще раз самый лучший в мире! Очень рад за тебя, мой брат. Крепко обнимаю!" — написал Роналдиньо. У себя в stories бразилец выложил фотографии с той церемонии, когда "Золотой мяч" достался ему.

Гвардиол, Холанд и Беллингем. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Восьмой "Золотой мяч"! После того как Месси привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022, награду должен был получить именно он. Поздравляю!

В следующие годы гонка за этой наградой будет интересной, подросло новое талантливое поколение: Холанд, Мбаппе, Мусиала и Беллингем", — написал Бастиан Швайнштайгер.

"Для меня большая честь представить на этой сцене Лео Месси в качестве обладателя "Золотого мяча". "Майами" повезло иметь в составе лучшего игрока мира", — добавил Дэвид Бекхэм.

Напомним, легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине.

Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча.

Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.

Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи.