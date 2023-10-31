Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча

Дэвид Бекхэм и Лионель Месси. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В Париже форвард "Интер Майами" Лионель Месси выиграл свой восьмой в карьере Золотой мяч. Интересно, что оглашал победу аргентинца его босс Дэвид Бекхэм.

После церемонии Бекхэм рассказал о готовящейся вечеринке. Слова Дэвида приводит портал RMC Sport.

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Отметим, что Месси обновил свой же рекорд по количеству выигранных Золотых мячей в карьере. Ранее он получал приз лучшему игроку в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Бекхэм обещает отпраздновать победу своего футболиста

По словам Бекхэма, для него было честью оказаться на церемонии вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе и вручить ее Месси.

"Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси.

Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами", — сказал совладелец "Интер Майами".

Отметим, что в тройку лучших игроком мира также вошли Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

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