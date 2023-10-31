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Бекхем готує для Мессі вечірку на честь восьмого Золотого м'яча

31 жовтня 2023 07:45
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Агабекян Карен
редактор
Бекхем готує для Мессі вечірку на честь восьмого Золотого м'яча
Девід Бекхем та Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Парижі форвард "Інтер Маямі" Ліонель Мессі виграв свій восьмий у кар'єрі Золотий м'яч. Цікаво, що оголошував перемогу аргентинця його бос Девід Бекхем.

Після церемонії Бекхем розповів про вечірку, що готується. Слова Девіда наводить портал RMC Sport.

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Зазначимо, що Мессі оновив свій рекорд за кількістю виграних Золотих м'ячів у кар'єрі. Раніше він отримував приз найкращому гравцю у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.

Бекхем обіцяє відсвяткувати перемогу свого футболіста

За словами Бекхема, для нього було честю опинитися на церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі та вручити її Мессі.

"Для мене насолода і честь бути тут, щоб відсвяткувати з Мессі.

Мені пощастило, що я живу в тому самому місті, що й він. Ми влаштуємо йому чудову вечірку в Маямі", — сказав співвласник "Інтер Маямі".

Зазначимо, що до трійки найкращих гравців світу також увійшли Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе.

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