Бекхем готує для Мессі вечірку на честь восьмого Золотого м'яча
У Парижі форвард "Інтер Маямі" Ліонель Мессі виграв свій восьмий у кар'єрі Золотий м'яч. Цікаво, що оголошував перемогу аргентинця його бос Девід Бекхем.
Після церемонії Бекхем розповів про вечірку, що готується. Слова Девіда наводить портал RMC Sport.
Зазначимо, що Мессі оновив свій рекорд за кількістю виграних Золотих м'ячів у кар'єрі. Раніше він отримував приз найкращому гравцю у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.
바론돌 발표의 순간— Rioner Messi™ (@JapanMessi3) October 30, 2023
베컴에서 트로피를받는 메시
스탠딩 오베이션에서 극장 전체가 역사상 최고의 선수에게 경의를 표현 👏 pic.twitter.com/j20ycsNu06
Бекхем обіцяє відсвяткувати перемогу свого футболіста
За словами Бекхема, для нього було честю опинитися на церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі та вручити її Мессі.
"Для мене насолода і честь бути тут, щоб відсвяткувати з Мессі.
Мені пощастило, що я живу в тому самому місті, що й він. Ми влаштуємо йому чудову вечірку в Маямі", — сказав співвласник "Інтер Маямі".
Зазначимо, що до трійки найкращих гравців світу також увійшли Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе.
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