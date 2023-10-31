Бекхем готує для Мессі вечірку на честь восьмого Золотого м'яча

Девід Бекхем та Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У Парижі форвард "Інтер Маямі" Ліонель Мессі виграв свій восьмий у кар'єрі Золотий м'яч. Цікаво, що оголошував перемогу аргентинця його бос Девід Бекхем.

Після церемонії Бекхем розповів про вечірку, що готується. Слова Девіда наводить портал RMC Sport.

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Зазначимо, що Мессі оновив свій рекорд за кількістю виграних Золотих м'ячів у кар'єрі. Раніше він отримував приз найкращому гравцю у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.

바론돌 발표의 순간



베컴에서 트로피를받는 메시



스탠딩 오베이션에서 극장 전체가 역사상 최고의 선수에게 경의를 표현 👏 pic.twitter.com/j20ycsNu06 — Rioner Messi™ (@JapanMessi3) October 30, 2023

Бекхем обіцяє відсвяткувати перемогу свого футболіста

За словами Бекхема, для нього було честю опинитися на церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі та вручити її Мессі.

"Для мене насолода і честь бути тут, щоб відсвяткувати з Мессі.

Мені пощастило, що я живу в тому самому місті, що й він. Ми влаштуємо йому чудову вечірку в Маямі", — сказав співвласник "Інтер Маямі".

Зазначимо, що до трійки найкращих гравців світу також увійшли Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе.

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