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Мессі виграв свій 8-й Золотий м’яч та оновив рекорд

31 жовтня 2023 00:14
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Агабекян Карен
редактор
Мессі виграв свій 8-й Золотий м’яч та оновив рекорд
Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Франції відбулася церемонія вручення Золотого м’яча-2023. Переможцем найпрестижнішої нагороди у світі футболу став Ліонель Мессі.

Для аргентинця це вже рекордна восьма нагорода, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що ще до офіційної церемонії різноманітні інсайдери стверджували про чергову перемогу Мессі.

Мессі — бог футболу

Форвард "Інтер Маямі" отримав свою восьму нагороду, яка допомогла йому оновити свій же рекорд. Раніше Ліонель вигравав Золотий м’яч у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.

За минулий сезон Мессі відзначили не за гру в "ПСЖ", з яким він став чемпіоном Франції, виграв національний Суперкубок, вилетів в 1/8 фіналу в Лізі чемпіонів та Кубку країни. Шальки терезів на його бік переважила перемога на чемпіонаті світу у Катарі. Це був єдиний титул, який Ліонель не міг виграти.

Конкурентами Мессі були переможець останнього розіграшу Ліги чемпіонів Ерлінг Холанд та вінгер "ПСЖ" Кілліан Мбаппе.

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