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Месси выиграл свой 8-й Золотой мяч и обновил рекорд

31 октября 2023 00:14
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Агабекян Карен
редактор
Месси выиграл свой 8-й Золотой мяч и обновил рекорд
Лионель Месси. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Агабекян Карен
редактор

Во Франции прошла церемония вручения Золотого мяча-2023. Победителем самой престижной награды в мире футбола стал Лионель Месси.

Для аргентинца это уже рекордная восьмая награда, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что еще до официальной церемонии всевозможные инсайдеры заявляли об очередной победе Месси.

Месси — бог футбола

Форвард "Интер Майами" получил свою восьмую награду, которая помогла ему обновить свой же рекорд. Ранее Лионель выигрывал Золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

За прошедший сезон Месси отметили не за игру в "ПСЖ", с которым он стал чемпионом Франции, выиграл национальный Суперкубок, вылетел в 1/8 финала в Лиге чемпионов и Кубке страны. Весы на его сторону перевесила победа на чемпионате мира в Катаре. Это был единственный титул, который Лионель не мог выиграть.

Конкурентами Месси были победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов Эрлинг Холанд и вингер "ПСЖ" Киллиан Мбаппе.

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