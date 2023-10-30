Усик жорстко звернувся до Ф'юрі — що сказав українець

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версією WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до володаря поясу WBO Тайсона Ф'юрі. Українець зробив це на тлі розмов про те, що британець не зможе побитися 23 грудня.

Усик опублікував звернення у історіях в Instagram.

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Зазначимо, що бій за абсолютне чемпіонство між Усиком та Ф'юрі планувався на 23 грудня у Саудівській Аравії. Однак після поєдинку з Френсісом Нганну промоутер британця Френк Уоррен почав заявляти, що бій пройде пізніше.

Усик відновив свою підготовку до бою

Усик у соцмережах показав, що він тренується у спортзалі в рамках підготовки до бою з Ф'юрі, 23 грудня.

Також Олександр назвав Тайсона жадібним та запитав про те, чи готовий британець.

"Гей, скнара! Мій друг, Тайсон Фьюрі. Я готовий до 23 грудня. А ти готовий?", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик вже був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. Для Ф'юрі майбутній бій буде новинкою. До того ж британцю доведеться провести головний бій у кар'єрі після двох поганих виступів проти Дерека Чісори та Френсіса Нганну.

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