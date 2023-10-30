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Усик жестко обратился к Фьюри — что сказал украинец

30 октября 2023 21:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик жестко обратился к Фьюри — что сказал украинец
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к обладателю пояса WBO Тайсону Фьюри. Украинец сделал это на фоне разговоров о том, что британец не сможет подраться 23 декабря.

Усик опубликовал обращение в историях в Instagram.

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Отметим, что бой за абсолютное чемпионство между Усиком и Фьюри планировался на 23 декабря в Саудовской Аравии. Однако после поединка с Фрэнсисом Нганну промоутер британца Фрэнк Уоррен начал заявлять, что схватка пройдет позже.

Усик возобновил свою подготовку к бою

Усик в соцсетях показал, что он тренируется в спортзале в рамках подготовки к бою с Фьюри, 23 декабря.

Также Александр назвал Тайсона жадиной и спросил о том, готов ли британец.

"Эй, жадина! Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов к 23 декабря. А ты готов?", — сказал Усик.

Отметим, что Усик уже был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Для Фьюри предстоящий бой будет в новинку. К тому же британцу придется провести главный бой в карьере после двух плохих выступлений против Дерека Чисоры и Фрэнсиса Нганну.

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