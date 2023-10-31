Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча

Килиан Мбаппе на церемонии Золотого мяча. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В Париже прошла церемония вручения Золотого мяча лучшему футболисту мира. В рекордный восьмой раз ее получил капитан сборной Аргентины и "Интер Майами"Лионель Месси.

После церемонии аргентинца в Instagram поздравил бывший партнер по "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

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Отметим, что Месси ранее также выигрывал Золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Месси обошел Мбаппе

Килиан является одним из футболистов, которые всегда стремятся побеждать во всех номинациях, но на этот раз он был вынужден признать величие Месси.

"Поздравляю Лео с призом. Ты заслужил его", — написал форвард "ПСЖ".

Мбаппе поздравил Месси. Фото: Instagram

Также в топ-3 церемонии вошли форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и Мбаппе.

Восьмой "Золотой мяч" Месси получил лишь благодаря победе на чемпионате мира в Катаре. На мундиале именно Лионель привел команду к титулу, став лучшим игроком турнира.

В финале чемпионата мира Аргентина с Месси в серии пенальти обыграла команду Франции. В том матче в основное время Лионель оформил дубль, а Мбаппе хет-трик. В послематчевой лотерее обе звезды свои удары реализовали.

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