Мбаппе звернувся до Мессі після церемонії Золотого м'яча
У Парижі пройшла церемонія вручення Золотого м'яча найкращому футболісту світу. В рекордний восьмий раз її отримав капітан збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі.
Після церемонії аргентинця в Instagram привітав колишній партнер по "ПСЖ" Кіліан Мбаппе.
Зазначимо, що Мессі раніше також вигравав Золотий м'яч у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.
바론돌 발표의 순간— Rioner Messi™ (@JapanMessi3) October 30, 2023
베컴에서 트로피를받는 메시
스탠딩 오베이션에서 극장 전체가 역사상 최고의 선수에게 경의를 표현 👏 pic.twitter.com/j20ycsNu06
Мессі обійшов Мбаппе
Кіліан є одним із футболістів, які завжди прагнуть перемагати у всіх номінаціях, але цього разу він був змушений визнати велич Мессі.
"Вітаю Лео з призом. Ти заслужив його", — написав форвард "ПСЖ".
Також у топ-3 церемонії увійшли форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та Мбаппе.
Восьмий "Золотий м'яч" Мессі отримав лише завдяки перемозі на чемпіонаті світу у Катарі. На мундіалі саме Ліонель привів команду до титулу, ставши найкращим гравцем турніру.
У фіналі чемпіонату світу Аргентина з Мессі у серії пенальті обіграла команду Франції. У тому матчі в основний час Ліонель оформив дубль, а Мбаппе — хет-трик. У післяматчевій лотереї обидві зірки свої удари реалізували.
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