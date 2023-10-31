Мбаппе звернувся до Мессі після церемонії Золотого м'яча

Кіліан Мбаппе на церемонії Золотого м'яча. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У Парижі пройшла церемонія вручення Золотого м'яча найкращому футболісту світу. В рекордний восьмий раз її отримав капітан збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі.

Після церемонії аргентинця в Instagram привітав колишній партнер по "ПСЖ" Кіліан Мбаппе.

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Зазначимо, що Мессі раніше також вигравав Золотий м'яч у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.

바론돌 발표의 순간



베컴에서 트로피를받는 메시



스탠딩 오베이션에서 극장 전체가 역사상 최고의 선수에게 경의를 표현 👏 pic.twitter.com/j20ycsNu06 — Rioner Messi™ (@JapanMessi3) October 30, 2023

Мессі обійшов Мбаппе

Кіліан є одним із футболістів, які завжди прагнуть перемагати у всіх номінаціях, але цього разу він був змушений визнати велич Мессі.

"Вітаю Лео з призом. Ти заслужив його", — написав форвард "ПСЖ".

Мбаппе привітав Мессі. Фото: Instagram

Також у топ-3 церемонії увійшли форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та Мбаппе.

Восьмий "Золотий м'яч" Мессі отримав лише завдяки перемозі на чемпіонаті світу у Катарі. На мундіалі саме Ліонель привів команду до титулу, ставши найкращим гравцем турніру.

У фіналі чемпіонату світу Аргентина з Мессі у серії пенальті обіграла команду Франції. У тому матчі в основний час Ліонель оформив дубль, а Мбаппе — хет-трик. У післяматчевій лотереї обидві зірки свої удари реалізували.

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