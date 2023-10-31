Неймар, Бекхем та інші зірки футболу по-різному відреагували на "Золотий м'яч" Мессі

Ліонель Мессі з дітьми. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим гравцем в історії, який отримав восьмий "Золотий м'яч". Представники футбольної громадськості по-різному відреагували на цю подію.

Серед сотень привітань виявились і ті, хто незадоволений врученням аргентинцю цієї нагороди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ліонель Мессі під час церемонії нагородження заявив, що восьмий "Золотий м'яч" вінчає його футбольну кар'єру. Аргентинець виступав за найкращі команди світу, виграв багато трофеїв, виступав разом із зірками футболу, деякі з них чули цю промову прямо із зали. І якщо на обличчі Кіліана Мбаппе читалося розчарування, то Ерлінг Холанд явно отримував насолоду від церемонії.

Реакції на "Золотий м'яч" Мессі

Представники світу футболу зійшлися на думці про те, що Ліонель Мессі заслужив на цю нагороду. Він привів збірну Аргентини до перемоги на Кубку Світу-2022 та відіграв результативний сезон за "ПСЖ".

"Вітаю Лео Мессі, ти ще раз найкращий у світі! Дуже радий за тебе, мій брат. Міцно обіймаю! " — написав Роналдіньо. У себе в stories бразилець виклав фотографії з тієї церемонії, коли "Золотий м'яч" дістався йому.

Гвардіол, Холанд і Беллінгем. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Восьмий "Золотий м'яч"! Після того як Мессі привів збірну Аргентини до перемоги на ЧС-2022, нагороду мав отримати саме він. Вітаю!

У наступні роки гонка за цією нагородою буде цікавою, підросло нове талановите покоління: Холанд, Мбаппе, Мусіала та Беллінгем", — написав Бастіан Швайнштайгер.

"Для мене велика честь представити на цій сцені Лео Мессі як володар "Золотого м'яча". "Маямі" пощастило мати у складі кращого гравця світу", — додав Девід Бекхем.

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Бекхем готує для Мессі вечірку на честь восьмого "Золотого м'яча".

Мбаппе звернувся до Мессі після церемонії "Золотого м'яча".

Мессі пророкує Холанду та Мбаппе наступні "Золоті м’ячі".