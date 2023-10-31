Мессі пророкує Голанду та Мбаппе наступні Золоті м’ячі

Ліонель Мессі з сином. Фото: Reuters

Восьмий золотий м’яч Мессі, ймовірно, стане завершальним для аргентинської зірки. Після церемонії нагородження він партнерам та назвав своїх послідовників.

Коментар нападника "Інтер Майамі" цитиує Dario Sport, передає Новини.LIVE.

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"Я хочу розділити цю нагороду зі своїми партнерами по команді, я неймовірно гордий. Це подарунок для всього складу. Також я не можу не відзначити Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе, вони провели неймовірний рік. Не сумніваюсь, що в найближчі роки ця нагорода їм покориться", — сказав Мессі.

France Football’s video dedicated to Messi. 🐐 pic.twitter.com/xanizFNTAs — MC (@CrewsMat10) October 30, 2023

День народження Марадони

Володар "Золотого м’яча" Мессі також згадав Мундіаль 2022 та Марадону.

"Чемпіонат світу – саме той турнір, перемоги в якому мене так не хватало. І ми його виграли. Так багато людей хотіли, щоб Аргентина стала чемпіоном світу! Я їм дякую. Я також вдячний своїй сім'ї за те, що вона допомогла мені досягти цих цілей. Також я хочу посвятити цю нагороду Дієго Марадоні. Сьогодні він повинен був відзначити свій день народження", — вважає Ліонель.

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