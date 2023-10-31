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Мессі пророкує Голанду та Мбаппе наступні Золоті м’ячі

31 жовтня 2023 06:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мессі пророкує Голанду та Мбаппе наступні Золоті м’ячі
Ліонель Мессі з сином. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Восьмий золотий м’яч Мессі, ймовірно, стане завершальним для аргентинської зірки. Після церемонії нагородження він партнерам та назвав своїх послідовників.

Коментар нападника "Інтер Майамі" цитиує Dario Sport, передає Новини.LIVE.

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"Я хочу розділити цю нагороду зі своїми партнерами по команді, я неймовірно гордий. Це подарунок для всього складу. Також я не можу не відзначити Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе, вони провели неймовірний рік. Не сумніваюсь, що в найближчі роки ця нагорода їм покориться", — сказав Мессі.

День народження Марадони

Володар "Золотого м’яча" Мессі також згадав Мундіаль 2022 та Марадону.

"Чемпіонат світу – саме той турнір, перемоги в якому мене так не хватало. І ми його виграли. Так багато людей хотіли, щоб Аргентина стала чемпіоном світу! Я їм дякую. Я також вдячний своїй сім'ї за те, що вона допомогла мені досягти цих цілей. Також я хочу посвятити цю нагороду Дієго Марадоні. Сьогодні він повинен був відзначити свій день народження", — вважає Ліонель.

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