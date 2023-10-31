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Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи.

31 октября 2023 06:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи.
Лионель Месси с сыном. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Восьмой золотой мяч Месси , вероятно, станет завершающим для аргентинской звезды. После церемонии награждения он был партнером и назвал своих последователей.

Комментарий нападающего "Интер Майами" цитирует Dario Sport, передает Новини.LIVE.

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"Я хочу разделить эту награду со своими партнерами по команде, я невероятно горд. Это подарок для всего состава. Также я не могу не отметить Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, они провели невероятный год. Не сомневаюсь, что в ближайшие годы эта награда им покорится", — сказал Месси.

День рождения Марадоны

Обладатель "Золотого мяча" Месси также упомянул Мундиаль 2022 и Марадону.

"Чемпионат мира – именно тот турнир, победы в котором меня так не хватало. И мы его выиграли. Так много людей хотели, чтобы Аргентина стала чемпионом мира! Я им благодарю. Я также благодарен своей семье за то, что она помогла мне достичь этих целей. Также я хочу посвятить эту награду Диего Марадони. Сегодня он должен был отметить свой день рождения", — считает Лионель.

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