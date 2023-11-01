Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге

Виталий Миколенко борется за мяч. Фото: Reuters/John Sibley

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был признан одним из лучших футболистов октября в английской Премьер-лиге. Футболист оказался в компании к Деклану Райсу, Сон Хин Мину и другим звездам АПЛ.

Защитник "Эвертона" попал в символическую сборную октября, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на WhoScored.

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Левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко набрал хорошую форму и завоевал место в основном составе команды Шона Дайча. Благодаря своей уверенной игре украинец попал в символическую сборную лучших футболистов октября в АПЛ.

Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Достижения "Эвертона"

Команда из Ливерпуля провела три матча Премьер-лиги в октябре. За этот период "ириски" обыграли дома "Борнмут" (3:0), уступили на выезде "Ливерпулю" (0:2) и вырвали победу у "Вест Хэма" в Лондоне (1:0).

Эти результаты улучшили положение "Эвертона" в турнирной таблице. Команда Шона Дайча поднялась на 15 место. От зоны вылета ее отделяют уже пять очков.

Сборная октября в АПЛ. Скриншот WhoScored

Виталий Миколенко стал не единственным представителем "Эвертона" в символической сборной месяца АПЛ. Также в эту команду попал вингер "ирисок" Дуайт Макнил. Наибольшее представительство в этой команде получил "Тоттенхэм", который продолжает лидировать в турнирной таблице.

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