Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был признан одним из лучших футболистов октября в английской Премьер-лиге. Футболист оказался в компании к Деклану Райсу, Сон Хин Мину и другим звездам АПЛ.
Защитник "Эвертона" попал в символическую сборную октября, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на WhoScored.
Левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко набрал хорошую форму и завоевал место в основном составе команды Шона Дайча. Благодаря своей уверенной игре украинец попал в символическую сборную лучших футболистов октября в АПЛ.
Достижения "Эвертона"
Команда из Ливерпуля провела три матча Премьер-лиги в октябре. За этот период "ириски" обыграли дома "Борнмут" (3:0), уступили на выезде "Ливерпулю" (0:2) и вырвали победу у "Вест Хэма" в Лондоне (1:0).
Эти результаты улучшили положение "Эвертона" в турнирной таблице. Команда Шона Дайча поднялась на 15 место. От зоны вылета ее отделяют уже пять очков.
Виталий Миколенко стал не единственным представителем "Эвертона" в символической сборной месяца АПЛ. Также в эту команду попал вингер "ирисок" Дуайт Макнил. Наибольшее представительство в этой команде получил "Тоттенхэм", который продолжает лидировать в турнирной таблице.
Напомним, Усик и Фьюри встретятся, но не в этом году — известна точная дата боя.
Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь.
Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол.
Роналду высмеял Месси после церемонии "Золотого мяча".
Читайте Новини.LIVE!