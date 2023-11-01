Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге arrow

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге

1 ноября 2023 08:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге
Виталий Миколенко борется за мяч. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был признан одним из лучших футболистов октября в английской Премьер-лиге. Футболист оказался в компании к Деклану Райсу, Сон Хин Мину и другим звездам АПЛ. 

Защитник "Эвертона" попал в символическую сборную октября, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на WhoScored

Читайте также:

Левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко набрал хорошую форму и завоевал место в основном составе команды Шона Дайча. Благодаря своей уверенной игре украинец попал в символическую сборную лучших футболистов октября в АПЛ. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Достижения "Эвертона"

Команда из Ливерпуля провела три матча Премьер-лиги в октябре. За этот период "ириски" обыграли дома "Борнмут" (3:0), уступили на выезде "Ливерпулю" (0:2) и вырвали победу у "Вест Хэма" в Лондоне (1:0). 

Эти результаты улучшили положение "Эвертона" в турнирной таблице. Команда Шона Дайча поднялась на 15 место. От зоны вылета ее отделяют уже пять очков. 

Сборная октября в АПЛ
Сборная октября в АПЛ. Скриншот WhoScored

Виталий Миколенко стал не единственным представителем "Эвертона" в символической сборной месяца АПЛ. Также в эту команду попал вингер "ирисок" Дуайт Макнил. Наибольшее представительство в этой команде получил "Тоттенхэм", который продолжает лидировать в турнирной таблице. 

Напомним, Усик и Фьюри встретятся, но не в этом году — известна точная дата боя. 

Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол

Роналду высмеял Месси после церемонии "Золотого мяча". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Актуальное по теме