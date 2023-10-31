Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

36-летний Лионель Месси всю свою жизнь в футболе и уже стал величайшим футболистом в истории этого вида спорта. При этом ему недостаточно завоеванных наград и титулов.

Поэтому Месси рассказал, когда задумается о завершении карьеры. Слова аргентинца приводит портал RMC Sport.

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Месси выиграл свой восьмой Золотой мяч в карьере. Ранее он побеждал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Месси еще долго будет радовать своей игрой

По словам Месси, он не планирует завершать карьеру и еще долго будет играть. Все зависит от физического состояния, которое даст ему понять, когда повесить бутсы на гвоздь.

"Я хочу играть еще очень долго. Я не знаю сколько. Надо посмотреть, как я буду чувствовать себя в физическом состоянии. Пока не могу назвать точную дату.

Все быстро меняется, но я надеюсь, что буду играть еще очень долго, поскольку я люблю это", — сказал Лионель.

Добавим, что информация о победе Месси в голосовании за лучшего игрока мира попала в сеть еще несколько недель назад. В тройку лучших вошли форвард "Манчестер Сити" Эрдинг Холанд и вингер "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

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