Мессі розповів, скільки ще гратиме у футбол

Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

36-річний Ліонель Мессі все своє життя у футболі й вже став найвеличнішим футболістом в історії цього виду спорту. При цьому йому недостатньо завойованих нагород й титулів.

Тому Мессі розповів, коли задумається про завершення кар’єри. Слова аргентинця наводить портал RMC Sport.

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Зазначимо, що Мессі виграв свій восьмий Золотий м’яч у кар’єрі. Раніше він перемагав у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.

Мессі ще довго тішитиме своєю грою

За словами Мессі, він не планує завершувати кар’єру й планує ще довго грати. Все залежить від фізичного стану, який дасть йому зрозуміти, коли повісити бутси на цвях.

"Я хочу грати ще дуже довго. Я не знаю скільки. Треба подивитися, як я почуватимуся у фізичному стані. Наразі не можу назвати точну дату.

Все швидко змінюється, але я сподіваюся, що гратиму ще дуже довго, оскільки я люблю це", — сказав Ліонель.

Додамо, що інформація стосовно перемоги Мессі у голосуванні за кращого гравця світу потрапила у мережу ще кілька тижнів тому. У трійку найкращих також увійшли форвард "Манчестер Сіті" Ердінг Голанд та вінгер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе.

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