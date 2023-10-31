Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь

Илья Шкурин в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард киевского "Динамо" Илья Шкурин выступает за польскую команду "Сталь" из Мельце. Руководство "бело-небесных" хочет выкупить контракт игрока и предложить ему повышение зарплаты.

Шкурин стал игроком основного состава "Стали", сообщает Weszło.

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Илья Шкурин стал игроком московского ЦСКА в 2020 году. Срок действия соглашения форварда с "армейцами" истекает летом следующего года. Однако в России Илья не играет. Он постоянно ездит по арендам в другие клубы.

Илья Шкурин на поле. Фото: instagram.com/ilya_shkurin99/

Успехи Шкурина в Польше

Украинские болельщики помнят Шкурина по выступлениям за киевское "Динамо". Илья зарекомендовал себя старательным футболистом, который активно участвовал в комбинациях команды, но мало забивал.

После "Динамо" белорусский футболист выступал за польский "Ракув", израильский "Маккаби" из Петах-Тиквы, после чего вернулся в чемпионат Польши и выступает за команду "Сталь" из Мельце.

В 13 поединках форвард забил четыре гола. В клубе им довольны и хотят предложить Илье постоянный контракт после того, как он станет свободным агентом. "Стали" нужен новый результативных футболист после того, как лидер атак команды Саид Хамулич переехал во Францию.

В прошлом сезоне "Сталь" заняла 11 место в чемпионате Польши. Сейчас команда идет на десятом месте в турнирной таблице.

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