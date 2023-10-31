Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь
Бывший форвард киевского "Динамо" Илья Шкурин выступает за польскую команду "Сталь" из Мельце. Руководство "бело-небесных" хочет выкупить контракт игрока и предложить ему повышение зарплаты.
Шкурин стал игроком основного состава "Стали", сообщает Weszło.
Илья Шкурин стал игроком московского ЦСКА в 2020 году. Срок действия соглашения форварда с "армейцами" истекает летом следующего года. Однако в России Илья не играет. Он постоянно ездит по арендам в другие клубы.
Успехи Шкурина в Польше
Украинские болельщики помнят Шкурина по выступлениям за киевское "Динамо". Илья зарекомендовал себя старательным футболистом, который активно участвовал в комбинациях команды, но мало забивал.
После "Динамо" белорусский футболист выступал за польский "Ракув", израильский "Маккаби" из Петах-Тиквы, после чего вернулся в чемпионат Польши и выступает за команду "Сталь" из Мельце.
В 13 поединках форвард забил четыре гола. В клубе им довольны и хотят предложить Илье постоянный контракт после того, как он станет свободным агентом. "Стали" нужен новый результативных футболист после того, как лидер атак команды Саид Хамулич переехал во Францию.
В прошлом сезоне "Сталь" заняла 11 место в чемпионате Польши. Сейчас команда идет на десятом месте в турнирной таблице.
Напомним, легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине.
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