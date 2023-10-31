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Колишній форвард "Динамо" стає зіркою в чемпіонаті Польщі — про кого йдеться

31 жовтня 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній форвард "Динамо" стає зіркою в чемпіонаті Польщі — про кого йдеться
Ілля Шкурін у "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард київського "Динамо" Ілля Шкурін виступає за польську команду "Сталь" із Мельце. Керівництво "біло-небесних" хоче викупити контракт гравця та запропонувати йому підвищення зарплати.

Шкурін став гравцем основного складу "Сталі", повідомляє Weszło.

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Ілля Шкурін став гравцем московського ЦСКА у 2020 році. Термін дії угоди форварда з "армійцями" спливає влітку наступного року. Однак у Росії Ілля не грає. Він постійно їздить орендою в інші клуби.

Ілля Шкурін
Ілля Шкурін на полі. Фото: instagram.com/ilya_shkurin99/

Успіхи Шкуріна у Польщі

Українські вболівальники пам'ятають Шкуріна по виступах за київське "Динамо". Ілля зарекомендував себе старанним футболістом, який брав активну участь у комбінаціях команди, але мало забивав.

Після "Динамо" білоруський футболіст виступав за польський "Ракув", ізраїльський "Маккабі" з Петах-Тікви, після чого повернувся до чемпіонату Польщі та виступає за команду "Сталь" з Мельце.

У 13 поєдинках форвард забив чотири голи. У клубі їм задоволені та хочуть запропонувати Іллі постійний контракт після того, як він стане вільним агентом. "Сталі" потрібен новий результативний футболіст після того, як лідер атак команди Саїд Хамуліч переїхав до Франції.

Минулого сезону "Сталь" посіла 11 місце у чемпіонаті Польщі. Наразі команда йде на десятому місці у турнірній таблиці.

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