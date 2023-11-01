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Усик и Фьюри встретятся, но не в этом году — известна точная дата боя

1 ноября 2023 07:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Фьюри встретятся, но не в этом году — известна точная дата боя
Усик и Фьюри после боя с Нганну. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в феврале следующего года. Дата поединка снова была перенесена.

Фьюри необходимо время, чтобы восстановиться после победы над Нганну, сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер. 

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Изначально Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были встретиться на ринге 23 декабря 2023 года. Именно эта дата была прописана в контракте на поединок обоих боксеров. Однако британец хотел перенести противостояние и добился цели. 

Бой Усика против Фьюри 

Несколько месяцев назад представители боксеров договорились о подписании контракт на бой. Победитель поединка соберет все пояса — WBC, которым владеет Фьюри, а также WBA, WBO и IBF, которые завоевал Усик. Британец и украинец сразятся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в хевивейте. 

Усик и Фьюри
Усик смотрит на Фьюри. Скриншот YouTube

Изначально бой был запланирован на 23 декабря. Усик несколько раз в интервью говорил о том, что выступает против любого переноса поединка. Однако в итоге стало известно, что противостояние все же перенесли. Тайсону Фьюри необходимо восстановиться и набрать форму после тяжелой победы над Фрэнсисом Нганну. 

Место проведения боя осталось прежним — он пройдет в Саудовской Аравии. 

Напомним, бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

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