Усик и Фьюри встретятся, но не в этом году — известна точная дата боя

Усик и Фьюри после боя с Нганну. Скриншот YouTube

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в феврале следующего года. Дата поединка снова была перенесена.

Фьюри необходимо время, чтобы восстановиться после победы над Нганну, сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

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Изначально Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были встретиться на ринге 23 декабря 2023 года. Именно эта дата была прописана в контракте на поединок обоих боксеров. Однако британец хотел перенести противостояние и добился цели.

Бой Усика против Фьюри

Несколько месяцев назад представители боксеров договорились о подписании контракт на бой. Победитель поединка соберет все пояса — WBC, которым владеет Фьюри, а также WBA, WBO и IBF, которые завоевал Усик. Британец и украинец сразятся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в хевивейте.

Усик смотрит на Фьюри. Скриншот YouTube

Изначально бой был запланирован на 23 декабря. Усик несколько раз в интервью говорил о том, что выступает против любого переноса поединка. Однако в итоге стало известно, что противостояние все же перенесли. Тайсону Фьюри необходимо восстановиться и набрать форму после тяжелой победы над Фрэнсисом Нганну.

Место проведения боя осталось прежним — он пройдет в Саудовской Аравии.

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