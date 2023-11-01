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Усік і Ф'юрі зустрінуться, але не цього року — відома точна дата бою

1 листопада 2023 07:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усік і Ф'юрі зустрінуться, але не цього року — відома точна дата бою
Усик та Ф'юрі після бою з Нганну. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у лютому наступного року. Дату поєдинку знову було перенесено.

Ф'юрі потрібен час, щоб відновитися після перемоги над Нганну, повідомив інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

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Спочатку Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик мали зустрітися на рингу 23 грудня 2023 року. Саме цю дату було прописано у контракті на поєдинок обох боксерів. Проте британець хотів перенести протистояння і досяг мети.

Бій Усика проти Ф'юрі

Декілька місяців тому представники боксерів домовилися про підписання контракту на бій. Переможець поєдинку збере всі пояси — WBC, яким володіє Ф'юрі, а також WBA, WBO та IBF, які завоював Усик. Британець та українець змагатимуться за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у хевівейті.

Вусік і Ф'юрі
Усик дивиться на Ф'юрі. Скриншот YouTube

Спочатку бій було заплановано на 23 грудня. Усик кілька разів в інтерв'ю говорив про те, що виступає проти будь-якого перенесення поєдинку. Однак у результаті стало відомо, що протистояння все ж таки перенесли. Тайсону Ф'юрі необхідно відновитися і набрати форму після тяжкої перемоги над Френсісом Нганну.

Місце проведення бою залишилося незмінним — він пройде в Саудівській Аравії.

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