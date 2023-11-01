Усік і Ф'юрі зустрінуться, але не цього року — відома точна дата бою
Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у лютому наступного року. Дату поєдинку знову було перенесено.
Ф'юрі потрібен час, щоб відновитися після перемоги над Нганну, повідомив інсайдер ESPN Майк Коппінджер.
Спочатку Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик мали зустрітися на рингу 23 грудня 2023 року. Саме цю дату було прописано у контракті на поєдинок обох боксерів. Проте британець хотів перенести протистояння і досяг мети.
Бій Усика проти Ф'юрі
Декілька місяців тому представники боксерів домовилися про підписання контракту на бій. Переможець поєдинку збере всі пояси — WBC, яким володіє Ф'юрі, а також WBA, WBO та IBF, які завоював Усик. Британець та українець змагатимуться за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у хевівейті.
Спочатку бій було заплановано на 23 грудня. Усик кілька разів в інтерв'ю говорив про те, що виступає проти будь-якого перенесення поєдинку. Однак у результаті стало відомо, що протистояння все ж таки перенесли. Тайсону Ф'юрі необхідно відновитися і набрати форму після тяжкої перемоги над Френсісом Нганну.
Місце проведення бою залишилося незмінним — він пройде в Саудівській Аравії.
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