Роналду висміяв Мессі після церемонії "Золотого м'яча"

Кріштіану Роналду у матчі за збірну Португалії. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду висміяв восьму перемогу Ліонеля Мессі у голосуванні за право здобути "Золотий м'яч". Форвард "Аль-Насра" проігнорував подію, але потім продемонстрував свою позицію у соціальних мережах.

Роналду не став коментувати слова Мессі про суперництво двох зірок футболу, повідомляє Mirror.

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У Парижі відбулася церемонія нагородження зірок футболу. Однією з головних подій вечора стало те, що Ліонель Мессі отримав свій восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Мессі та Бекхем на сцені. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Нагороду Мессі вручив співвласник "Інтер Маямі" Девід Бекхем, і 36-річний футболіст пережив історичний момент разом із дружиною Антонеллою та трьома дітьми. Однак, у той час, як велика частина футбольного світу тріумфувала, його великий суперник Роналду, схоже, завдав удару по аргентинцю.

Реакція Роналду

Журналіст іспанської газети AS Томас Ронсеро у соціальній мережі різко розкритикував Лео Мессі. Він заявив, що перемога аргентинця стала "несправедливою", а також саркастично похвалив гравця.

Роналду півдня ігнорував події церемонії у Парижі, але досить швидко відгукнувся на повідомлення Ронсеро. Він прокоментував заяву журналіста кількома смайликами, що сміються.

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