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Роналду висміяв Мессі після церемонії "Золотого м'яча"

31 жовтня 2023 17:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду висміяв Мессі після церемонії "Золотого м'яча"
Кріштіану Роналду у матчі за збірну Португалії. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду висміяв восьму перемогу Ліонеля Мессі у голосуванні за право здобути "Золотий м'яч". Форвард "Аль-Насра" проігнорував подію, але потім продемонстрував свою позицію у соціальних мережах.

Роналду не став коментувати слова Мессі про суперництво двох зірок футболу, повідомляє Mirror.

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У Парижі відбулася церемонія нагородження зірок футболу. Однією з головних подій вечора стало те, що Ліонель Мессі отримав свій восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Мессі та Бекхем
Мессі та Бекхем на сцені. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Нагороду Мессі вручив співвласник "Інтер Маямі" Девід Бекхем, і 36-річний футболіст пережив історичний момент разом із дружиною Антонеллою та трьома дітьми. Однак, у той час, як велика частина футбольного світу тріумфувала, його великий суперник Роналду, схоже, завдав удару по аргентинцю.

Реакція Роналду

Журналіст іспанської газети AS Томас Ронсеро у соціальній мережі різко розкритикував Лео Мессі. Він заявив, що перемога аргентинця стала "несправедливою", а також саркастично похвалив гравця.

Роналду півдня ігнорував події церемонії у Парижі, але досить швидко відгукнувся на повідомлення Ронсеро. Він прокоментував заяву журналіста кількома смайликами, що сміються.

Нагадаємо, з "Челсі" можуть зняти очки через зв'язки з росіянами. 

Колишній форвард "Динамо" стає зіркою в чемпіонаті Польщі — про кого йдеться. 

Неймар, Бекхем та інші зірки футболу по-різному відреагували на Золотий м'яч Мессі. 

Мессі розповів, скільки ще гратиме у футбол. 

Мбаппе звернувся до Мессі після церемонії Золотого м'яча.

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