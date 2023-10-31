З "Челсі" можуть зняти очки через зв'язки з росіянами

Тьяго Сілва після поразки "Челсі". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Керівництво англійської Прем'єр-ліги вивчає трансферні переходи футболістів до лондонського "Челсі". Якщо при цьому будуть виявлені порушення, клуб чекає на серйозне покарання.

Слідчі шукають у бухгалтерії "Челсі" сліди таємних платежів, повідомляє The Times.

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Лондонський "Челсі" підозрюють у порушенні фінансового законодавства Великої Британії. Йдеться про приховування реальної вартості футболістів, які перейшли до клубу.

Гравці "Челсі" під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Деталі розслідування АПЛ

Слідчі підозрюють, що в період з 2012 до 2019 року "Челсі" навмисно приховував реальні суми, які були заплачені за переїзд на "Стемфорд Брідж" кількох футболістів. Це бразильський півзахисник Вілліан та форвард Самуель Ето'О.

"Челсі" міг свідомо занизити суми виплат за цих футболістів. При цьому лондонський клуб підозрюють у таємних виплатах, які здійснювалися на рахунки шести офшорних компаній, а також рахунки деяких "російських організацій". Йдеться про семизначні суми.

У цьому випадку про термін давності злочинів не йдеться. Якщо провину "Челсі" буде доведено, з команди можуть зняти очки станом на середину сезону 2023/2024.

Після десяти турів "Челсі" перебуває на 11 місці у турнірній таблиці. Команда Маурісіо Почеттіно набрала 12 очок.

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