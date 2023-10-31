Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow З "Челсі" можуть зняти очки через зв'язки з росіянами arrow

З "Челсі" можуть зняти очки через зв'язки з росіянами

31 жовтня 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
З "Челсі" можуть зняти очки через зв'язки з росіянами
Тьяго Сілва після поразки "Челсі". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво англійської Прем'єр-ліги вивчає трансферні переходи футболістів до лондонського "Челсі". Якщо при цьому будуть виявлені порушення, клуб чекає на серйозне покарання.

Слідчі шукають у бухгалтерії "Челсі" сліди таємних платежів, повідомляє The Times.

Читайте також:

Лондонський "Челсі" підозрюють у порушенні фінансового законодавства Великої Британії. Йдеться про приховування реальної вартості футболістів, які перейшли до клубу.

Челсі
Гравці "Челсі" під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Деталі розслідування АПЛ

Слідчі підозрюють, що в період з 2012 до 2019 року "Челсі" навмисно приховував реальні суми, які були заплачені за переїзд на "Стемфорд Брідж" кількох футболістів. Це бразильський півзахисник Вілліан та форвард Самуель Ето'О.

"Челсі" міг свідомо занизити суми виплат за цих футболістів. При цьому лондонський клуб підозрюють у таємних виплатах, які здійснювалися на рахунки шести офшорних компаній, а також рахунки деяких "російських організацій". Йдеться про семизначні суми.

У цьому випадку про термін давності злочинів не йдеться. Якщо провину "Челсі" буде доведено, з команди можуть зняти очки станом на середину сезону 2023/2024.

Після десяти турів "Челсі" перебуває на 11 місці у турнірній таблиці. Команда Маурісіо Почеттіно набрала 12 очок.

Нагадаємо, Лунін може стати одноклубником Мудрика — "Реал" вирішив долю голкіпера. 

Колишній форвард "Динамо" стає зіркою в чемпіонаті Польщі — про кого йдеться. 

Неймар, Бекхем та інші зірки футболу по-різному відреагували на Золотий м'яч Мессі. 

Мессі розповів, скільки ще гратиме у футбол. 

Мбаппе звернувся до Мессі після церемонії Золотого м'яча.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі