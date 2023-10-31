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Мудрик знову отримав травму — відомо, коли українець повернеться на поле

31 жовтня 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик знову отримав травму — відомо, коли українець повернеться на поле
Мудрик та Почеттіно на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик пропустить другий матч лондонської команди поспіль. Вінгер продовжує відновлюватись від наслідків травми.

Лазарет "Челсі" залишається переповненим, повідомив офіційний сайт клубу.

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Тренерський штаб "Челсі" готує команду до поєдинку 1/8 Кубка англійської ліги, що відбудеться у середу, 1 листопада. Маурісіо Почеттіно не зможе розраховувати одразу на кілька футболістів першої команди.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у грі проти "Арсеналу". Фото: REUTERS/David Klein

Травма Мудрика

Хавбек збірної України отримав пошкодження на одному із тренувань "Челсі". Через це пошкодження він пропустив матч АПЛ проти "Брентфорда", який "сині" програли вдома з рахунком 0:2.

Михайло Мудрик не зможе допомогти своїй команді й в протистоянні з "Блекберном". Він продовжує індивідуальну відновлюватись від травми під наглядом працівників медичного штабу "Челсі".

Окрім українського вінгера, у лазареті "Челсі" залишаються Армандо Броха, Бен Чілвелл, Трево Чалоба, Карні Чуквуемека, Веслі Фофана, Ромео Лавіа та Крістофер Нкунку.

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