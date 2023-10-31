Мудрик знову отримав травму — відомо, коли українець повернеться на поле
Український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик пропустить другий матч лондонської команди поспіль. Вінгер продовжує відновлюватись від наслідків травми.
Лазарет "Челсі" залишається переповненим, повідомив офіційний сайт клубу.
Тренерський штаб "Челсі" готує команду до поєдинку 1/8 Кубка англійської ліги, що відбудеться у середу, 1 листопада. Маурісіо Почеттіно не зможе розраховувати одразу на кілька футболістів першої команди.
Травма Мудрика
Хавбек збірної України отримав пошкодження на одному із тренувань "Челсі". Через це пошкодження він пропустив матч АПЛ проти "Брентфорда", який "сині" програли вдома з рахунком 0:2.
Михайло Мудрик не зможе допомогти своїй команді й в протистоянні з "Блекберном". Він продовжує індивідуальну відновлюватись від травми під наглядом працівників медичного штабу "Челсі".
Окрім українського вінгера, у лазареті "Челсі" залишаються Армандо Броха, Бен Чілвелл, Трево Чалоба, Карні Чуквуемека, Веслі Фофана, Ромео Лавіа та Крістофер Нкунку.
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