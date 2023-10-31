Мудрик снова получил травму — известно, когда украинец вернется на поле
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик пропустит второй матч лондонской команды подряд. Вингер продолжает восстанавливаться от последствий травмы.
Лазарет "Челси" остается переполненным, сообщил официальный сайт клуба.
Тренерский штаб "Челси" готовит команду к поединку 1/8 Кубка английской лиги, который состоится в среду, первого ноября. Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать сразу на несколько футболистов первой команды.
Травма Мудрика
Хавбек сборной Украины получил повреждение на одной из тренировок "Челси". Из-за этого повреждения он пропустил матч АПЛ против "Брентфорда", который "синие" проиграли дома со счетом 0:2.
Михаил Мудрик не сможет помочь своей команде и в противостоянии с "Блекберном". Он продолжает индивидуальную восстанавливаться от травмы под присмотром работников медицинского штаба "Челси".
Помимо украинского вингера, в лазарете "Челси" остаются Армандо Броха, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку.
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