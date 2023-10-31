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Мудрик снова получил травму — известно, когда украинец вернется на поле

31 октября 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик снова получил травму — известно, когда украинец вернется на поле
Мудрик и Почеттино на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик пропустит второй матч лондонской команды подряд. Вингер продолжает восстанавливаться от последствий травмы. 

Лазарет "Челси" остается переполненным, сообщил официальный сайт клуба. 

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в игре против "Арсенала". Фото: REUTERS/David Klein

Травма Мудрика

Хавбек сборной Украины получил повреждение на одной из тренировок "Челси". Из-за этого повреждения он пропустил матч АПЛ против "Брентфорда", который "синие" проиграли дома со счетом 0:2. 

Михаил Мудрик не сможет помочь своей команде и в противостоянии с "Блекберном". Он продолжает индивидуальную восстанавливаться от травмы под присмотром работников медицинского штаба "Челси". 

Помимо украинского вингера, в лазарете "Челси" остаются Армандо Броха, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку. 

Напомним, Лунин может стать одноклубником Мудрика — "Реал" решил судьбу голкипера. 

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