Лунин может стать одноклубником Мудрика — "Реал" решил судьбу голкипера

Андрей Лунин аплодирует болельщикам "Реала". Фото: instagram.com/rmapictures/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин проводит последний сезон в мадридском "Реале". Испанский клуб не рассчитывает на вратаря и ищет для него новую команду.

Лунин может перейти в лондонский "Челси", сообщает The Sun.

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Руководство мадридского "Реала" намерено приложить усилия для того, чтобы выкупить у лондонского "Челси" контракт Кепы Аррисабалаги. Испанский голкипер хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу" и ради этого готов пойти на сокращение зарплаты, которая будет урезана в полтора раза.

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/madrid7stas/

Трансфер Лунина в "Челси"

Андрей Лунин может стать частью сделки по переходу Кепы в "Реал". Испанцы не готовы заплатить за Аррисабалагу больше 20 млн евро. Но "королевский клуб" может предложить "Челси" Андрея Лунина и доплату. Такой вариант способен заинтересовать "Челси".

"Реал" арендовал Кепу после того, как основной вратарь команды Тибо Куртуа получил травму. Карло Анчелотти сразу же поставил испанца в основу, при этом Лунин оказался на скамейке запасных. После возвращения Куртуа статус украинца изменится в худшую сторону.

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