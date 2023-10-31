Лунин может стать одноклубником Мудрика — "Реал" решил судьбу голкипера
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин проводит последний сезон в мадридском "Реале". Испанский клуб не рассчитывает на вратаря и ищет для него новую команду.
Лунин может перейти в лондонский "Челси", сообщает The Sun.
Руководство мадридского "Реала" намерено приложить усилия для того, чтобы выкупить у лондонского "Челси" контракт Кепы Аррисабалаги. Испанский голкипер хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу" и ради этого готов пойти на сокращение зарплаты, которая будет урезана в полтора раза.
Трансфер Лунина в "Челси"
Андрей Лунин может стать частью сделки по переходу Кепы в "Реал". Испанцы не готовы заплатить за Аррисабалагу больше 20 млн евро. Но "королевский клуб" может предложить "Челси" Андрея Лунина и доплату. Такой вариант способен заинтересовать "Челси".
"Реал" арендовал Кепу после того, как основной вратарь команды Тибо Куртуа получил травму. Карло Анчелотти сразу же поставил испанца в основу, при этом Лунин оказался на скамейке запасных. После возвращения Куртуа статус украинца изменится в худшую сторону.
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