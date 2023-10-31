Модрич станет футболистом Интер Майами через несколько месяцев

Лука Модрич благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич скоро последует примеру Лионеля Месси. Дэвид Бекхэм пригласил в "Интер Майами" еще одну звезду мирового футбола.

Руководство американского клуба уже ведет переговоры с агентами Модрича, сообщает Todofichajes.

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Тренерский штаб "Интера" из Майами попросил Дэвида Бекхэма усилить состав команды перед новым сезоном. Владельцы клуба согласились с этим предложением. "Интер" подпишет несколько молодых игроков из США и Южной Америки. Помимо этого, в команду перейдут еще несколько известных футболистов.

Трансфер Модрича в "Интер"

Контракт Луки Модрича с мадридским "Реалом" действует до лета 2024 года. Однако президент испанского клуба Флорентино Перес готов бесплатно отпустить 38-летнего хорвата в "Интер". У главы "королевского клуба" хорошие отношения с Дэвидом Бекхэмом. Все будет зависеть от решения самого Модрича.

Месси привезет в США "Золотой мяч". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Хорватский полузащитник выступает в "Реале" с 2012 года. Он не против сменить клуб, но пока не определился с датой отъезда из Мадрида. Лука Модрич хочет выиграть еще несколько трофеев в составе "бланкос", но руководство "Интера" уговаривает хорвата согласиться на трансфер уже в январе 2023 года.

В "Интер Майами" Луке Модричу гарантирована хорошая компания. В американском клубе уже играют Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Ведутся переговоры о трансфере Луиса Суареса.

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