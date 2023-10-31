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Модрич готов присоединиться к Месси в "Интер Майами" — когда состоится трансфер

31 октября 2023 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Модрич станет футболистом Интер Майами через несколько месяцев
Лука Модрич благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич скоро последует примеру Лионеля Месси. Дэвид Бекхэм пригласил в "Интер Майами" еще одну звезду мирового футбола. 

Руководство американского клуба уже ведет переговоры с агентами Модрича, сообщает Todofichajes.

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Тренерский штаб "Интера" из Майами попросил Дэвида Бекхэма усилить состав команды перед новым сезоном. Владельцы клуба согласились с этим предложением. "Интер" подпишет несколько молодых игроков из США и Южной Америки. Помимо этого, в команду перейдут еще несколько известных футболистов. 

Трансфер Модрича в "Интер" 

Контракт Луки Модрича с мадридским "Реалом" действует до лета 2024 года. Однако президент испанского клуба Флорентино Перес готов бесплатно отпустить 38-летнего хорвата в "Интер". У главы "королевского клуба" хорошие отношения с Дэвидом Бекхэмом. Все будет зависеть от решения самого Модрича. 

Лионель Месси
Месси привезет в США "Золотой мяч". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Хорватский полузащитник выступает в "Реале" с 2012 года. Он не против сменить клуб, но пока не определился с датой отъезда из Мадрида. Лука Модрич хочет выиграть еще несколько трофеев в составе "бланкос", но руководство "Интера" уговаривает хорвата согласиться на трансфер уже в январе 2023 года. 

В "Интер Майами" Луке Модричу гарантирована хорошая компания. В американском клубе уже играют Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Ведутся переговоры о трансфере Луиса Суареса. 

Напомним, бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на Золотой мяч Месси. 

Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол. 

Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча. 

Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.

Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи. 

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